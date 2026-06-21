NEET UG Re-Exam 2026 Today: नीट यूजी री-एग्जाम आज, परीक्षा केंद्र जाने से पहले जान लें रिपोर्टिंग टाइम, ड्रेस कोड और जरूरी दिशानिर्देश

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NEET UG Re-Exam 2026 Today: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज, 21 जून 2026 को नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा का री-एग्जाम आयोजित कर रही है. परीक्षा के सफल और पारदर्शी संचालन के लिए एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को रिपोर्टिंग समय, ड्रेस कोड और प्रतिबंधित वस्तुओं के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके.

रिपोर्टिंग समय और गेट बंद होने का शेड्यूल

एनटीए के आधिकारिक आदेश के अनुसार, उम्मीदवारों को उनके आवंटित परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा. दोपहर 1:30 बजे परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार (एंट्री गेट) पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी उम्मीदवार को केंद्र के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ट्रैफिक और सुरक्षा जांच में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए छात्रों को समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है. यह भी पढ़े: NEET UG Re-Exam Result 2024: NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-यूजी के लिए पुन: परीक्षा के परिणाम घोषित किए, संशोधित सूची जारी

परीक्षा केंद्र पर ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स लाना अनिवार्य

उम्मीदवारों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से परीक्षा केंद्र पर ले जाने होंगे:

नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड (Admit Card) की प्रिंटेड कॉपी.

एक मूल और वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी).

अटेंडेंस शीट पर चिपकाने के लिए दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ.

एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि छात्र केवल ऑनलाइन मैप के भरोसे न रहें और एडमिट कार्ड पर लिखे परीक्षा केंद्र के सटीक पते की पुष्टि पहले से कर लें.

ड्रेस कोड के सख्त नियम

परीक्षा में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एनटीए ने एक विशेष ड्रेस कोड निर्धारित किया है. फुल-स्लीव्स (पूरी आस्तीन) के कपड़े, बड़े बटन वाले वस्त्र या ऊनी कपड़े पहनकर आने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा, जो उम्मीदवार पारंपरिक या धार्मिक पोशाक पहनकर आ रहे हैं, उन्हें सुरक्षा जांच (Frisking) के लिए निर्धारित समय से काफी पहले पहुंचना होगा ताकि उनके लिए पर्याप्त समय मिल सके.

इन सामानों को ले जाने पर है पूरी तरह प्रतिबंध

परीक्षा हॉल के भीतर सुरक्षा को देखते हुए कई वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है. उम्मीदवार अपने साथ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, वॉलेट, आभूषण, किसी भी प्रकार की मैटेलिक एक्सेसरीज या खाने-पीने का सामान नहीं ले जा सकते. केंद्र के अंदर केवल उन्हीं चुनिंदा वस्तुओं की अनुमति होगी जो आधिकारिक गाइडलाइन में दर्ज हैं.

भ्रामक खबरों से बचने की सलाह और हेल्पलाइन नंबर

एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर पेपर लीक या परीक्षा से जुड़ी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें. केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत अधिकारियों या साइबर क्राइम यूनिट को सूचित करने के लिए कहा गया है.

परीक्षा के तनाव से निपटने और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए, छात्र भारत सरकार की 24x7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन 'टेली-मानस' (Tele-MANAS) के टोल-फ्री नंबर 14416 पर संपर्क कर सकते हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश और विदेश के सभी केंद्रों पर परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल में कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है.