भाजपा सांसद Ravi Kishan को मिली जान से मारने की धमकी, Bihar में चुनाव प्रचार से जुड़ा है मामला; गोरखपुर में FIR दर्ज

Ravi Kishan Threat Case (Photo: @ravikishann/X)

Ravi Kishan Threat Case: यूपी के गोरखपुर से भाजपा सांसद और मशहूर अभिनेता रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है. फोन करने वाले ने उनकी मां और भगवान श्री राम पर भी बेहद अभद्र टिप्पणी की. रवि किशन ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाने (Ramgarh Tal Police Station) में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि सांसद रवि किशन को बिहार चुनाव (Bihar Elections 2025) प्रचार के दौरान दिए गए भाषणों को लेकर धमकी दी गई है. यह धमकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर दी थी.

भाजपा सांसद रवि किशन को मिली जान से मारने की धमकी

मुझे हाल ही में फ़ोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माता जी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गईं और प्रभु श्रीराम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। यह न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर, बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर… — Ravi Kishan (@ravikishann) October 31, 2025

धारा 302, 351(3) और 352 के तहत मामला दर्ज

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 2023 की धारा 302, 351(3) और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिकायत रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने दर्ज कराई है. पुलिस (Gorakhpur Police) ने बताया कि कॉल करने वाले की पहचान के लिए तकनीकी जांच चल रही है और आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.

'भगवान श्री राम के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी'

रवि किशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके बताया कि उन्हें फोन पर गालियां दी गईं और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया. कॉल करने वाले ने भगवान श्री राम के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की. उन्होंने लिखा, "यह न केवल मेरे स्वाभिमान पर, बल्कि हमारे धर्म और भारतीय संस्कृति पर भी हमला है."

इन धमकियों से नहीं डरेंगे: रवि किशन

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोग समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह इन धमकियों से नहीं डरेंगे. रवि किशन ने कहा, "मैं जनसेवा, राष्ट्रवाद और धर्म के मार्ग पर चलता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े."