बिहार DCECE 2026 का परिणाम घोषित, bceceboard.bihar.gov.in पर ऐसे डाउनलोड करें अपना रैंक कार्ड

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

DCECE Result 2026 Declared: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड (BCECEB) ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (DCECE) 2026 का परीक्षा परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर अपना रैंक कार्ड ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं. यह परिणाम राज्य के विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

इन पाठ्यक्रमों में मिलेगा प्रवेश

BCECEB द्वारा इस परीक्षा का आयोजन राज्यभर के तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों में सीट आवंटन के लिए किया जाता है. इस परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर मिलेगा.

पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग (PE)

पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय (PM)

पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय (PMM)

परिणाम डाउनलोड करने के लिए आवश्यक क्रेडेंशियल

उम्मीदवारों को अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा. लॉगिन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए छात्रों को अपने पास दो मुख्य जानकारियां तैयार रखनी होंगी.

रोल नंबर (Roll Number)

जन्म तिथि (Date of Birth)

इन विवरणों को दर्ज करने के बाद ही छात्र अपने विषय-वार अंक और प्राप्त की गई रैंक की जांच कर सकेंगे.

बिहार DCECE परिणाम 2026 कैसे चेक करें

1.आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:चरण 1. सबसे पहले बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड (BCECEB) की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in को ओपन करें. 2.परिणाम लिंक पर क्लिक करें:चरण 2. होमपेज पर उपलब्ध 'DCECE-2026 Rank Card' या रिजल्ट से जुड़े सक्रिय लिंक पर क्लिक करें. 3.लॉगिन विवरण दर्ज करें:चरण 3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. वहां अपना रोल नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें और 'Show Rank' बटन पर क्लिक करें. 4.रैंक कार्ड डाउनलोड करें:चरण 4. आपका DCECE 2026 रैंक कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. इसमें दिए गए विवरणों की जांच करें और भविष्य की संदर्भ व काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए इसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

आगे की प्रक्रिया और काउंसलिंग

परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद बोर्ड जल्द ही आगामी चरण यानी ऑनलाइन काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी करेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रैंक कार्ड पर दिए गए नाम, श्रेणी और अंकों का अच्छी तरह से मिलान कर लें. राज्य के विभिन्न संस्थानों में सीटों का आवंटन पूरी तरह से छात्र की योग्यता (Merit) और काउंसलिंग के दौरान चुने गए विकल्पों के आधार पर किया जाएगा. काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखनी चाहिए.