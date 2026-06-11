बिहार DCECE 2026 का परिणाम घोषित, bceceboard.bihar.gov.in पर ऐसे डाउनलोड करें अपना रैंक कार्ड

DCECE Result 2026 Declared: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड (BCECEB) ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (DCECE) 2026 का परीक्षा परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर अपना रैंक कार्ड ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं. यह परिणाम राज्य के विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
इन पाठ्यक्रमों में मिलेगा प्रवेश
BCECEB द्वारा इस परीक्षा का आयोजन राज्यभर के तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों में सीट आवंटन के लिए किया जाता है. इस परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अवसर मिलेगा.
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पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग (PE)
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पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय (PM)
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पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय (PMM)
परिणाम डाउनलोड करने के लिए आवश्यक क्रेडेंशियल
उम्मीदवारों को अपना रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा. लॉगिन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए छात्रों को अपने पास दो मुख्य जानकारियां तैयार रखनी होंगी.
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रोल नंबर (Roll Number)
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जन्म तिथि (Date of Birth)
इन विवरणों को दर्ज करने के बाद ही छात्र अपने विषय-वार अंक और प्राप्त की गई रैंक की जांच कर सकेंगे.
बिहार DCECE परिणाम 2026 कैसे चेक करें
आगे की प्रक्रिया और काउंसलिंग
परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद बोर्ड जल्द ही आगामी चरण यानी ऑनलाइन काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी करेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रैंक कार्ड पर दिए गए नाम, श्रेणी और अंकों का अच्छी तरह से मिलान कर लें. राज्य के विभिन्न संस्थानों में सीटों का आवंटन पूरी तरह से छात्र की योग्यता (Merit) और काउंसलिंग के दौरान चुने गए विकल्पों के आधार पर किया जाएगा. काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखनी चाहिए.