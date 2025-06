E-Bike Blast in Andhra Pradesh: चार्जिंग के दौरान ई-स्कूटी की बैटरी फटी, महिला की मौके पर मौत; बढ़ते हादसों ने फिर उठाए EV सुरक्षा पर सवाल

E-Bike Blast in Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कडप्पा जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां चार्जिंग पर रखी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी फटने से 62 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना येर्रगुंटला मंडल के पोटलादुर्ती गांव की है. जानकारी के अनुसार, महिला वेंकटा लक्ष्मम्मा घर के हॉल में सोफे पर सो रही थीं. उसी दौरान पास में रखी इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्जिंग पर लगाया गया था. अचानक बैटरी में धमाका हुआ और स्कूटी में आग लग गई. महिला को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह बुरी तरह झुलस गईं.

हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जबकि घर के कुछ सामानों को भी आग ने नुकसान पहुंचाया.

