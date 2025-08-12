Dombivli Water Cut: मुंबई से सटे डोंबिवली के कुछ हिस्सों में 13 अगस्त को 5 घंटे नहीं आएगा पानी, KDMC ने जारी की प्रभावित क्षेत्रों की सूची; चेक डिटेल्स

(Photo Credits Pixabay)

Dombivli Water Cut: मुंबई से सटे डोंबिवली में रहने वाले लोगों को कल यानी 13 अगस्त को पानी की आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है. मरम्मत कार्य के चलते कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) ने बुधवार को कुछ हिस्सों में जल आपूर्ति में कटौती की घोषणा की है. यह कटौती मोहिली जल स्रोत से जल आपूर्ति दोपहर 1:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक निलंबित रहेगी. इस दौरान आवश्यक मरम्मत कार्य किए जाएंगे.

इन इलाकों में नहीं आएगा पानी

कटौती के तहत नेटीवली जल शोधन केंद्र से डोंबिवली के ईस्ट और वेस्ट क्षेत्रों को जल आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी. इस दौरान इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति नहीं होगी. यह भी पढ़े: Mumbai Water Cut: मुंबई के बांद्रा, खार इलाके में 31 जुलाई को 14 घंटे पानी की कटौती, मरम्मत कार्य के चलते सेवा रहेगी बाधित, जानें प्रभावित इलाके

नागरिकों से अपील

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें और जल कटौती के दौरान अपनी जरूरतों के लिए पहले से पर्याप्त पानी जमा कर लें. साथ ही, KDMC ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे मरम्मत कार्य के दौरान असुविधा का सामना कर रहे क्षेत्रों में सहयोग करें. ताकि मरमम्त का काम जल्द से जल्द किया जा सके.