SBI Card New Rules: क्या आपके पास भी एसबीआई का क्रेडिट कार्ड हैं? 1 सितंबर से होने जा रहा बड़ा बदलाव, पढें ये जरूरी खबर

Representational Image | PTI

SBI Card New Rules: भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी SBI कार्ड 1 सितंबर से अपने कुछ प्रीमियम और विशेष कार्डों के लिए नए नियम लागू करने जा रही है. नए नियमों के तहत, लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI कार्ड, लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI कार्ड सेलेक्ट और लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI कार्ड प्राइम कार्डधारकों को अब डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म, व्यापारियों और सरकारी लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे. इस बदलाव से कार्ड उपयोगकर्ताओं को उनके खर्च के आधार पर मिलने वाले रिवॉर्ड में काफी अंतर आएगा.

ये भी पढें: अब JPMorgan के क्रेडिट कार्ड से खरीद सकेंगे क्रिप्टो! Coinbase के साथ बड़ी साझेदारी

कार्ड प्रोटेक्शन प्लान में भी होगा बदलाव

इसके अलावा, SBI कार्ड अपने कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (CPP) में भी बदलाव करने जा रहा है. 16 सितंबर से, सभी CPP प्लान ग्राहक अपनी नवीनीकरण तिथि के अनुसार स्वचालित रूप से अपडेटेड प्लान में माइग्रेट हो जाएंगे. इसके तहत, क्लासिक प्लान की कीमत 999 रुपये, प्रीमियम प्लान की कीमत 1499 रुपये और प्लैटिनम प्लान की कीमत 1999 रुपये होगी.

ये प्लान कार्ड धोखाधड़ी के खिलाफ 1 लाख रुपये तक की सुरक्षा प्रदान करते हैं. रिन्यूवल तारीख से कम से कम 24 घंटे पहले एसएमएस या ईमेल के माध्यम से माइग्रेट करने की सूचना दी जाएगी.

कॉम्प्लिमेंट्री हवाई दुर्घटना बीमा भी किया बंद

एसबीआई कार्ड ने अपने कुछ प्रीमियम कार्ड्स पर मिलने वाला कॉम्प्लिमेंट्री हवाई दुर्घटना बीमा पहले ही बंद कर दिया है. एसबीआई कार्ड एलीट, एसबीआई कार्ड माइल्स और एसबीआई कार्ड माइल्स प्राइम पर मिलने वाला 1 करोड़ रुपये का मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा 15 जुलाई से बंद कर दिया गया है.

इसके अलावा, एसबीआई कार्ड प्राइम और एसबीआई कार्ड पल्स पर मिलने वाला 50 लाख रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा भी 15 जुलाई से बंद कर दिया गया है.

कार्डधारकों को सोच-समझकर लेना होगा फैसला

इन नए नियमों और बदलावों के चलते, कार्डधारकों को अब अपने खर्चों और बीमा कवरेज की योजना सोच-समझकर बनानी होगी. बैंक के ये बदलाव कार्ड के लाभों और सुरक्षा योजनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, इसलिए कार्ड उपयोगकर्ताओं को अपनी वित्तीय योजनाओं में इस बदलाव को ध्यान में रखना चाहिए.