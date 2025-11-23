Delhi Air Pollution: दिल्ली में जहरीली हवा से सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 340 पर पहुंचा; प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से की ये अपील

(Photo Credits ANI)

Delhi Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में किसी भी तरह का सुधार नहीं दिख रहा है. लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण लोगों का सांस लेना और भी अधिक दुश्‍वार होता जा रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, DND फ्लाइवे के आसपास क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 340 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत ख़राब’ श्रेणी में आता है.

घने स्मॉग की चादर से ढके इलाक़ों में दृश्यता भी प्रभावित हो रही है. सुबह और शाम के समय प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को काफी दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में घुले प्रदूषक कण आँखों में जलन, गले में ख़राश, खांसी और सांस से जुड़ी दिक्कतें बढ़ा सकते हैं. यह भी पढ़े: Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में सांस लेना हुआ मुश्किल, प्रदूषण में सुधार नहीं, कई इलाकों में AQI 400 पार

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अपील

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, मास्‍क का उपयोग करने और खुले में कसरत से परहेज़ करने की सलाह दी है. वहीं, प्रशासन प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव, सड़क की सफाई और अन्य उपायों को तेज करने का दावा कर रहा है.