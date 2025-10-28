Delhi Acid Attack Update: दिल्ली में 'एसिड अटैक' निकला झूठा ड्रामा, लड़की के पिता ने खुद रची थी साजिश; हुआ बड़ा खुलासा

Delhi fake acid attack case (Photo- @DeepikaBhardwaj/X)

Delhi Fake Acid Attack Case: दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज (Laxmibai College) के पास कथित एसिड अटैक मामले ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है. शुरुआत में जिसे एक भयावह घटना बताया जा रहा था, अब वह एक झूठ साबित हुई है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने इस मामले में छात्रा के पिता अकील खान (Aqeel Khan) को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए हैं. रविवार को, 20 वर्षीय छात्रा ने दावा किया कि जितेंद्र, ईशान और अरमान ने उस पर कॉलेज जाते समय तेजाब फेंका था.

हालांकि, जांच के दौरान पुलिस को उसके बयान में कई विरोधाभास मिले. CCTV फुटेज और कॉल डिटेल से पता चला है कि कथित आरोपी जितेंद्र घटना के समय अपनी पत्नी के साथ करोल बाग में था.

ये भी पढें: VIDEO: ‘वह मेरा पीछा करता था’: दिल्ली में कॉलेज जा रही छात्रा पर Acid Attack, चेहरे को बचाने के चक्कर में झुलसे दोनों हाथ

पीड़िता का पिता गिरफ्तार

#UPDATE | Delhi | The victim's father, Akil, has now been arrested. Sections of IT Act invoked: Delhi Police Pic Source: Delhi Police https://t.co/C25UXMuaEP pic.twitter.com/H9vYTxlaRk — ANI (@ANI) October 27, 2025

छात्रा के पिता पर रेप का आरोप

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी पूरी तरह बदल गई. दरअसल, कथित एसिड एटैक के मुख्य आरोपी जितेंद्र की पत्नी ने छात्रा के पिता अकील खान पर रेप का आरोप लगाया था. उसने पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में बताया था कि अकील खान ने 2021 से 2024 के बीच उसके साथ कई बार बलात्कार किया. इस दौरान वह एक मोजे बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी.

महिला ने आरोप लगाया कि अकील ने उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया. इसके खिलाफ महिला ने शिकायत भी दर्ज कराई थी.

बदला लेने के लिए रची साजिश!

वहीं, पुलिस की पूछताछ में अकील खान कबूल किया कि पूरा "एसिड अटैक" झूठ था. उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर महिला और उसके परिवार से बदला लेने के लिए इस घटना की साजिश रची थी. अकील ने यह भी खुलासा किया कि हमले में इस्तेमाल किया गया तरल एसिड नहीं, बल्कि साधारण टॉयलेट क्लीनर था.

दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले की "फर्जी हमले और साजिश" के तौर पर जांच कर रही है. अधिकारियों ने कहा है कि यह मामला दर्शाता है कि कैसे कुछ लोग निजी बदला लेने के लिए कानून का दुरुपयोग करते हैं. पुलिस ने सभी पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और आगे की जांच जारी है.