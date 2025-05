चीन-पाकिस्तान की नई चाल! CPEC को अफगानिस्तान तक ले जाने की तैयारी, तालिबान सरकार से मिलाया हाथ

CPEC Expansion To Afghanistan: चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है. तीनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) का दायरा अब अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाएगा. इसका ऐलान पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की बैठक के बाद किया गया.

यह बैठक चीन की राजधानी बीजिंग में हुई, जहां तीनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास पर चर्चा की. यह बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में भारत ने पाकिस्तान और PoK में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया था. इसके बाद यह पहला उच्चस्तरीय दौरा है जिसमें तीन देशों के नेता एक मंच पर आए.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बैठक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, "पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास के लिए एक साथ खड़े हैं." उनके इस बयान को तीनों देशों के बीच गहराते संबंधों का संकेत माना जा रहा है.

Pakistan, China, and Afghanistan stand together for regional peace, stability, and development. pic.twitter.com/MX9fLJCG6L

— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) May 21, 2025