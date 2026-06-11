Mallikarjun Kharge: मल्लिकार्जुन खड़गे की बढ़ सकती है मुश्किलें, चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप, शिकायत दर्ज

मल्लिकार्जुन खड़गे (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) एक नए कानूनी और राजनीतिक विवाद में घिर गए हैं. उन पर अपने चुनावी हलफनामे (Election Affidavit) में महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी छिपाने का आरोप लगा है, जिसके बाद उनके खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है. शिकायतकर्ताओं का दावा है कि खड़गे ने अपनी संपत्ति और देनदारियों (Liabilities) से संबंधित कुछ अनिवार्य तथ्यों को जानबूझकर छुपाया है. यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, जिसके कारण विपक्षी दलों को कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है.

आरोप और शिकायत का मुख्य विवरण

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ यह शिकायत चुनाव आयोग (Election Commission) और संबंधित सक्षम प्राधिकारी के पास दर्ज कराई गई है. शिकायत में विशेष रूप से उन संपत्तियों और वित्तीय विवरणों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें हलफनामे में पूरी तरह से घोषित नहीं करने का आरोप है. शिकायतकर्ताओं ने अपने दावों के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं, जिनकी सत्यता की जांच आधिकारिक स्तर पर की जानी अभी बाकी है. यह मामला कर्नाटक से जुड़ा हो सकता है, जहां से खड़गे वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं. यह भी पढ़े: Mallikarjun Kharge Hospitalized: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु के रमैया अस्पताल में भर्ती

चुनावी कानून के तहत जांच और संभावित परिणाम

भारतीय चुनावी कानूनों के तहत उम्मीदवारों द्वारा हलफनामे में गलत जानकारी देना या तथ्यों को छुपाना एक गंभीर अपराध माना जाता है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) के तहत सभी उम्मीदवारों को अपनी और अपने परिवार की संपत्ति, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता का पूरा खुलासा करना अनिवार्य होता है. चुनाव आयोग या संबंधित न्यायिक प्राधिकरण अब इस शिकायत और सौंपे गए दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच करेगा. यदि ये आरोप कानूनी जांच में सही पाए जाते हैं, तो खड़गे को चुनाव रद्द होने या अन्य वैधानिक दंड जैसी कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

राजनीतिक प्रतिक्रिया और कांग्रेस का रुख

इस शिकायत के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है. विपक्षी दलों ने पारदर्शिता और जवाबदेही का हवाला देते हुए कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे पर सीधे हमले शुरू कर दिए हैं. दूसरी तरफ, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, पार्टी के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि इन आरोपों का कानूनी रूप से अध्ययन किया जा रहा है और उचित समय पर इसका तथ्यात्मक जवाब दिया जाएगा.

मामले का राजनीतिक महत्व

यह विवाद भारतीय राजनीति में चुनावी हलफनामों की सत्यता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही के महत्व को एक बार फिर रेखांकित करता है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि जांच आगे बढ़ती है और इसमें कोई ठोस तथ्य सामने आता है, तो यह विवाद कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी संगठनात्मक और छवि संबंधी चुनौती बन सकता है. आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों और संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयानों के बाद ही इस मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.