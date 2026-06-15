Abhijeet Dipke Slapped: जयपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान CJP संस्थापक अभिजीत दिपके को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा

अभिजीत दिपके को जड़ा थप्पड़ (Photo Credits: X)

जयपुर, 15 जून: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को कथित तौर पर थप्पड़ मारे जाने की घटना सामने आई है. इस औचक हमले के बाद प्रदर्शन स्थल पर भारी हंगामा खड़ा हो गया और उग्र हुई भीड़ ने हमलावर को घेर लिया, जिसके चलते मौके पर तीखी झड़प शुरू हो गई. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक उत्तेजित व्यक्ति पहले दिपके से बहस करता और फिर उन पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है. हालांकि, पुलिस या स्थानीय प्रशासन की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. यह भी पढ़ें: CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा ऐलान, जंतर-मंतर के बाद 11 जून को पुणे यूनिवर्सिटी में होगा प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठेगी मांग

प्रदर्शन स्थल पर मची अफरा-तफरी

घटना के संबंध में सामने आए वीडियो और चश्मदीदों के अनुसार, जैसे ही अभिजीत दिपके पर हमला हुआ, वहां मौजूद उनके समर्थक और प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए. भीड़ ने तुरंत उस व्यक्ति को घेर लिया जिसने कथित तौर पर दिपके को थप्पड़ मारा था.

हंगामे के बीच, अभिजीत दिपके खुद अपने समर्थकों को शांत करने और उस व्यक्ति पर जवाबी हमला न करने की अपील करते हुए दिखाई दिए. हालांकि, उनके हस्तक्षेप के बावजूद भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और काफी देर तक कार्यक्रम स्थल पर अराजकता की स्थिति बनी रही. एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, दिपके जब प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने के लिए समर्थकों के कंधों पर सवार थे, तभी भीड़ में मौजूद कुछ उपद्रवियों ने उनका स्कार्फ खींचा, उन्हें कई थप्पड़ मारे और नीचे गिराने की कोशिश की.

जयपुर विरोध प्रदर्शन के दौरान सीजेपी संस्थापक अभिजीत डुबके को थप्पड़ मारा गया

VIDEO | Rajasthan: CJP founder Abhijeet Dipke slapped by unknown men during party's protest in Jaipur. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/45RUNmm9AG — Press Trust of India (@PTI_News) June 15, 2026

किस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी CJP?

यह विरोध प्रदर्शन देश में हाल ही में आयोजित हुई प्रमुख परीक्षाओं (जैसे NEET, CBSE, CUET और SSC) में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों को लेकर आयोजित किया गया था. सीजेपी (CJP) इस अभियान के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है. संगठन ने अपने इस आंदोलन को छात्रों और नौकरी के इच्छुक युवाओं के अधिकारों के लिए एक शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन करार दिया है.

अभिजीत दिपके इस प्रदर्शन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए रविवार देर रात ही जयपुर पहुंचे थे। स्थानीय प्रशासन ने शुरुआत में इस प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई थी. प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर एक समय में अधिकतम 800 लोगों के इकट्ठा होने की सीमा तय की थी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे.

क्या है 'कॉकरोच जनता पार्टी' और आंदोलन का बैकग्राउंड?

'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) मुख्य रूप से एक व्यंग्यात्मक और डिजिटल मोर्चे के रूप में उभरी है. इस समूह का गठन इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद हुआ था, जिसका इंटरनेट पर काफी विरोध हुआ था. संगठन ने "कॉकरोच" शब्द को ही अपने प्रतिरोध का प्रतीक बना लिया और सोशल मीडिया पर एक बड़ी फॉलोइंग तैयार कर ली.

यह संगठन इससे पहले नई दिल्ली, अमृतसर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ में बड़े छात्र प्रदर्शन आयोजित कर चुका है. दिपके ने चेतावनी दी है कि यदि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, तो वे दिल्ली में दोबारा एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे. इस अभियान को प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यदि इस आंदोलन के सिलसिले में दिपके को गिरफ्तार किया गया, तो वे छह सप्ताह के उपवास पर बैठेंगे. वहीं, रविवार को बेंगलुरु में हुए प्रदर्शन में अभिनेता प्रकाश राज भी इस मुहिम के समर्थन में शामिल हुए थे.