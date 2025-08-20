Chandrapur News: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हादसा, नाले का ढक्कन टूटने से गड्ढे में गिरा युवक; CCTV में VIDEO कैद

(Photo Credits Midaday)

Chandrapur News: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बारिश के बीच एक युवक की एक हादसे के दौरान जान जाते जाते बाल-बाल बच गई. यह हादसा जनता कॉलेज चौक के पास स्थित सेवन स्टार बेकरी के बाहर हुआ, जहां सड़क पर बने एक नाले का ढक्कन अचानक टूट गया और युवक सीधे गड्ढे में गिर गया.

युवक की मदद से गड्ढे से आया बाहर

युवक अपनी स्कूटी से उतरकर कुछ डिब्बे लेकर आगे बढ़ रहा था, तभी वह जर्जर ढक्कन के ऊपर से गुज़रा और ढक्कन टूटते ही वह नाले में समा गया. सौभाग्य से मौके पर मौजूद एक अन्य युवक ने तुरंत उसकी मदद की और उसे सुरक्षित बाहर निकाला. राहत की बात है कि युवक को गंभीर चोट नहीं आई. यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब उसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह भी पढ़े: VIDEO: महाराष्ट्र में बारिश का कहर! हिंगोली में बादल फटने से आई बाढ़, महादेव मंदिर में घुसा पानी

ढक्कन टूटने से गड्ढे में गिरा युवक

A young man narrowly escaped serious injury in Chandrapur, Maharashtra, after a drain cover collapsed beneath him outside Seven Star Bakery near Janata College Chowk. CCTV footage shows the man falling inside while carrying boxes from his scooter. Locals have accused the… pic.twitter.com/JkFFjtV6Ve — Mid Day (@mid_day) August 20, 2025

लोगों का नगर निगम पर आरोप

हादसे के बाद स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि चंद्रपुर शहर में कई नालों के ढक्कन बेहद पुराने और कमजोर हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन समय पर उनकी मरम्मत नहीं कर रहा. यही वजह है कि ढक्कन टूटने से यह हादसा हुआ.

लोगों की मांग

नागरिकों ने मांग की है कि नगर निगम तत्काल पूरे शहर में नालों की जांच कराए और सभी पुराने व जर्जर ढक्कनों को बदले. नहीं तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं किसी की जान भी ले सकती हैं.