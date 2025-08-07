BJP on Rahul Gandhi: राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा का पलटवार, कहा- वह देश की जनता का कर रहे अपमान

Photo- @RahulGandhi/X

नई दिल्ली, 7 अगस्त : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है. राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हर बार संवैधानिक संस्था पर हमला किया है.

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्था पर हमला किया है. मगर, सवाल यह उठता है कि जब तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में उनकी जीत होती है तो वह वोटर लिस्ट लेकर क्यों नहीं सबको दिखाते हैं? एक बार भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है. मैं उनको बताना चाहता हूं कि लोगों में उनकी पैठ नहीं है और उनकी बजाय पीएम मोदी के प्रति प्यार का स्वाभाव है और इसलिए जनता उन्हें चुनती है." यह भी पढ़ें : Uttarkashi Rescue Operation Update: उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मुख्य सचिव बोले- अब तक दो शव बरामद

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी को अपने सहयोगी तेजस्वी यादव के दोनों वोटर आईडी कार्ड भी दिखाने चाहिए थे और बताना चाहिए था कि उनके दो वोटर आईडी कार्ड में से एक को लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की."

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "वह एक संवैधानिक संस्था पर एक गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी कर रहे हैं और इसकी हम निंदा करते हैं. मैं इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी के इस चाल-चरित्र को देखते हुए जनता उन्हें और भी वोट नहीं देगी. वह देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने बार-बार पीएम मोदी को चुना है. राहुल गांधी को रोज गाली पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर तीन बार टिप्पणियां की हैं. मैं राहुल गांधी के आरोपों की निंदा करता हूं." शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "राहुल गांधी बचकानी हरकत कर रहे हैं और इसलिए उनके आरोपों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है."