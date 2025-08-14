Mumbai School Update: आज मुंबई में स्कूल बंद हैं या नहीं? भारी बारिश के बीच आया बड़ा अपडेट

(Photo : X)

Are Schools Closed in Mumbai Today? आज सुबह से मुंबई के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिसके चलते कई लोगों, खासकर माता-पिता के मन में यह सवाल है कि क्या आज स्कूल और कॉलेज बंद हैं. आपको बता दें कि भारी बारिश की आशंका के बावजूद, मुंबई या महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्कूलों में छुट्टी की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

आज, यानी गुरुवार, 14 अगस्त को सभी स्कूल और कॉलेज अपने सामान्य समय के अनुसार खुले हैं. हालांकि, भारत के कुछ अन्य राज्यों, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के कुछ शहरों में भारी बारिश और अन्य कारणों से आज स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है. लेकिन मुंबई के लिए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है.

मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश का येलों अलर्ट जारी किया है. कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय मौसम की स्थिति का ध्यान रखें और सावधानी बरतें.

मुंबई में आज बारिश के कारण स्कूलों में कोई छुट्टी नहीं है. सभी शैक्षणिक संस्थान खुले हैं और सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें.