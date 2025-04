Amul Milk Price Hike: अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम, 1 मई से लागू होगी नई कीमतें, अब इतने रुपये में मिलेगा

नई दिल्ली: 1 मई 2025 से देश के आम आदमी की जेब पर एक और बोझ बढ़ गया है. मदर डेयरी के बाद अब अमूल (Amul Milk Price Hike) ने भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. अमूल द्वारा दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए गए हैं, जो आज से प्रभावी हो गए हैं. इस बढ़ोतरी का असर सीधे-सीधे हर घर की रसोई पर पड़ने वाला है, खासकर उन परिवारों पर जिनकी दिनचर्या दूध से शुरू होती है.

अमूल ने लगभग सभी प्रमुख वेरिएंट्स की कीमतें बढ़ा दी हैं. इसमें शामिल हैं: Amul Standard, Amul Gold (फुल क्रीम दूध), Amul Buffalo Milk, Amul Taaza (टोंड दूध), Amul Cow Milk (गाय का दूध), Amul Slim 'n' Trim (लो फैट दूध), Amul Chai Mazza (चाय के लिए दूध). 500 मिली के छोटे पैक पर भी कीमतों में 1 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. यानी अब आधा लीटर दूध लेना भी पहले से महंगा हो गया है.

Amul revises the price of Amul Standard, Amul Baffalo Milk, Amul Gold, Amul Slim n Trim, Amul Chai Mazza, Amul Taaza and Amul Cow Milk; prices go up by Rs 2. This comes into effect from tomorrow morning, 1st May 2025. pic.twitter.com/4NCalmJWPE

— ANI (@ANI) April 30, 2025