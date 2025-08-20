Alliance Air की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के कारण गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लौटा विमान

Representational Image | File

गुवाहाटी: बुधवार दोपहर गुवाहाटी से कोलकाता जा रही एलायंस एयर की फ्लाइट नंबर 9I756 अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गई. उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही विमान में दिक्कत महसूस हुई. पायलटों ने तुरंत एहतियात बरतते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और विमान को वापस गुवाहाटी की ओर मोड़ने का फैसला किया. फ्लाइट ने गुवाहाटी से दोपहर 1:09 बजे उड़ान भरी थी. लेकिन यात्रा के बीच में तकनीकी गड़बड़ी सामने आने के बाद 1:42 बजे गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर "फुल इमरजेंसी" घोषित कर दी गई.

एयरपोर्ट अधिकारियों ने पूरी सतर्कता बरतते हुए रेस्क्यू और सुरक्षा टीमों को तैयार रखा. करीब 2:27 बजे विमान ने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे और उन्हें बिना किसी दिक्कत के उतार लिया गया. एयरपोर्ट प्रवक्ता के अनुसार, 2:40 बजे "फुल इमरजेंसी" हटा दी गई और स्थिति सामान्य हो गई.

बीच हवा में विमान में आई तकनीकी खराबी

Alliance Air flight 9I756, operating on the Guwahati-Kolkata route, encountered a technical issue mid-air. As a precautionary measure and in adherence to standard safety protocols, the aircraft safely landed at Guwahati Airport. All passengers were deboarded safely, and necessary… — ANI (@ANI) August 20, 2025

एयरलाइन का बयान

एलायंस एयर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “विमान में आई तकनीकी समस्या के चलते पायलटों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एहतियातन गुवाहाटी में लैंडिंग कराई. सभी यात्री सुरक्षित हैं और उनके लिए जरूरी इंतज़ाम किए गए हैं. घटना की आंतरिक जांच जारी है.”

यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को कोलकाता पहुंचाने के लिए वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था की. वहीं एयरपोर्ट टर्मिनल ऑपरेशन टीम ने यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान की. अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि इस आपात स्थिति का हवाई अड्डे के अन्य संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा.