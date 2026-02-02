Shocking! बारामती में अजित पवार के अंतिम संस्कार में चोरों का तांडव, करीब 30 लाख के गहने चोरी

(Photo Credits FB)

बारामती, 2 फरवरी. महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए बारामती में उमड़ी लाखों की भीड़ के बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. 29 जनवरी को विद्या प्रतिष्ठान मैदान में आयोजित अंतिम संस्कार के दौरान भारी भीड़ का फायदा उठाकर चोरों के एक गिरोह ने कई लोगों को निशाना बनाया. ताजा रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 15 शोककुल समर्थकों की सोने की चेन चोरी हो गई है, जिसकी कुल कीमत 25 से 30 लाख रुपये के बीच आंकी गई है.

गमगीन माहौल में चोरों ने किया हाथ साफ

अजीत दादा के अंतिम दर्शन के लिए समूचे महाराष्ट्र से लोग बारामती पहुंचे थे. इस दौरान सुरक्षा के लिए लगभग 8,000 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन भीड़ इतनी अनियंत्रित थी कि शातिर चोरों ने इसका लाभ उठा लिया. पीड़ितों ने बारामती तालुका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने अब तक मोहम्मद यूनुस और राजकुमार अठावले सहित छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है. कुछ संदिग्धों को सतर्क नागरिकों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया था. यह भी पढ़े: Ajit Pawar Plane Crash Update: अजित पवार विमान हादसा मामले में बड़ा अपडेट, 45 दिनों में AAIB सौपेंगी प्रारंभिक रिपोर्ट, दिल्ली भेजा गया ब्लैक बॉक्स

विद्या प्रतिष्ठान में बनेगा भव्य स्मारक

इस दुखद घड़ी के बीच, अजीत पवार की यादों को संजोने के लिए उनके गृह नगर बारामती में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है. पवार परिवार द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान 'विद्या प्रतिष्ठान' के परिसर में ही यह स्मारक बनाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था. शरद पवार ने हाल ही में अंत्यस्थल का दौरा किया और ट्रस्टियों को स्मारक की योजना तैयार करने के निर्देश दिए. अजीत पवार के करीबी सहयोगी किरण गुजर ने पुष्टि की है कि स्मारक के डिजाइन और संरचना पर चर्चा शुरू हो गई है.

विमान दुर्घटना की जांच और ब्लैक बॉक्स

अजीत पवार की मृत्यु 28 जनवरी को बारामती हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में हुई थी. इस हादसे की जांच कर रही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने विमान का 'ब्लैक बॉक्स' (CVR और FDR) बरामद कर लिया है. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के अनुसार, जांच दल 45 दिनों के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकता है. शुरुआती कयासों में कम विजिबिलिटी (Low Visibility) को दुर्घटना का एक संभावित कारण माना जा रहा है.

राजनीतिक उथल-पुथल और भविष्य

अजीत पवार के आकस्मिक निधन ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है. उनके निधन के बाद, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है ताकि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे. एनसीपी (NCP) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने स्पष्ट किया है कि पार्टी अजीत दादा की विचारधारा पर ही आगे बढ़ेगी और एनडीए (NDA) गठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी.

इस मामले में पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है ताकि चोरी किए गए गहने बरामद किए जा सकें. क्या आप विमान दुर्घटना की तकनीकी जांच या बारामती में प्रस्तावित स्मारक के डिजाइन के बारे में और अधिक विवरण प्राप्त करना चाहते हैं?