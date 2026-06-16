Nagpur: नागपुर में वायुसेना अधिकारी की पत्नी से दुष्कर्म, जबरन धर्मांतरण और 'निकाह' का आरोप; मुख्य आरोपी समेत दो गिरफ्तार

ब्लैक मैजिक और रेप का आरोप (फोटो क्रेडिट: X/@ankurbjp4india)

नागपुर, 16 जून: महाराष्ट्र (Maharashtra) के नागपुर (Nagpur) शहर में एक भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) (IAF) कर्मी की 24 वर्षीय पत्नी के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, जबरन धर्मांतरण और जादू-टोना करने का एक बेहद गंभीर मामला प्रकाश में आया है. नागपुर पुलिस ने पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई विस्तृत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अयाज मदारे (26 वर्ष) और उसके एक सहयोगी अमीन शेख को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि अवैध रूप से धर्मांतरण कराने के आरोपी एक मौलवी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम को पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश भेजा गया है.

नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल का आरोप

दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम 8 फरवरी 2025 से शुरू हुआ था. पीड़िता उस दिन नागपुर के एक स्थानीय होटल में अपने पूर्व सहपाठी अयाज मदारे से मिली थी. आरोप है कि वहां मदारे ने पीड़िता के पेय पदार्थ (बेवरेज) में कोई नशीली चीज मिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई.

जब पीड़िता को होश आया, तो उसे पता चला कि आरोपी ने उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं. इसके बाद अयाज ने इन संवेदनशील वीडियो और तस्वीरों को पीड़िता के पति को भेजने और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. इस डर का फायदा उठाकर आरोपी ने पिछले कई महीनों में महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म किया और उससे करीब 4 लाख रुपये भी वसूल लिए.

वायरल वीडियो में आरोपी धार्मिक आयतें पढ़ते हुए दिख रहा है

'ब्लैक मैजिक' और हिप्नोटिज़्म का वीडियो आया सामने

इस मामले की जांच में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो क्लिप जांचकर्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है. इस वीडियो में पीड़िता रोती हुई और अयाज से खुद को छोड़ने की गुहार लगाती नजर आ रही है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी ने उसके हाथ जबरन पकड़ रखे हैं, वह कुछ धार्मिक आयतें पढ़ रहा है और बार-बार उसके चेहरे पर फूंक मार रहा है.

पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि अयाज अक्सर एक प्लास्टिक की बोतल में कोई अज्ञात तरल पदार्थ लाता था और उसे जबरन पिलाता था. इसके बाद वह उर्दू में कुछ शब्द बुदबुदाता था और चेहरे पर फूंक मारकर दावा करता था कि वह 'हिप्नोटिज़्म' (सम्मोहन) और 'काला जादू' कर रहा है. आरोप है कि वायरल वीडियो इसी तरह की एक कृत्य का है, जिसके बाद आरोपियों ने दावा किया कि उसका 'धर्मांतरण' हो गया है.

कलमेश्वर ले जाकर कराया जबरन निकाह

शिकायत में आगे बताया गया है कि 31 मई को अयाज मदारे और उसके साथी अमीन शेख ने महिला को जबरन कलमेश्वर ले गए. वहां मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया गांव से आए एक मौलवी (हजरत मौलाना) ने कथित तौर पर जबरन धार्मिक रीतियां पूरी करवाईं. पीड़िता का आरोप है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे जबरन 'कलमा' पढ़वाया गया और अयाज के साथ जबरन 'निकाह' कबूल करने के लिए मजबूर किया गया. धर्मांतरण की घोषणा के बाद महिला को कथित तौर पर मांसाहार खाने के लिए मजबूर किया गया और एक स्थानीय होटल में ले जाकर दोबारा प्रताड़ित किया गया.

नागपुर में ज़ोन 1 के DCP ऋषिकेश रेड्डी ने आधिकारिक बयान जारी किया

Nagpur, Maharashtra: A married woman filed an FIR alleging she was drugged, raped, filmed and blackmailed, then pressured to convert. Police arrested two suspects DCP, Zone 1, Rishikesh Reddy says, "On Friday, an FIR was registered in this matter. A victim woman has alleged that… pic.twitter.com/rMTm3cV1dN — IANS (@ians_india) June 16, 2026

पुलिस की कानूनी कार्रवाई और जांच जारी

नागपुर पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म, बार-बार यौन उत्पीड़न, रंगदारी, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण की धाराओं के साथ-साथ महाराष्ट्र के मानव बलि और अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी व अघोरी प्रथाएं तथा जादू-टोना निवारण एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

मामले की प्रगति की जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त (DCP) ऋषिकेश रेड्डी ने बताया, "महिला की शिकायत पर दुष्कर्म, जबरन वसूली, धर्मांतरण और जादू-टोना से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का फॉरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है, जो इस मामले में बेहद अहम सबूत साबित होंगे. धर्मांतरण कराने वाले मौलवी की तलाश में हमारी एक टीम दूसरे राज्य गई है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है."