लाल किले पर 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह: जानें PM मोदी के भाषण का समय, LIVE स्ट्रीमिंग और कौन होंगे खास मेहमान

79th Independence Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले (PM Modi Speech at Red Fort) से 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश का नेतृत्व करेंगे. इस मौके पर पीएम मोदी तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे.
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार, इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम "नया भारत" रखी गई है. यह थीम सरकार के "2047 तक विकसित भारत" के विजन का प्रतीक है. यह लक्ष्य भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को दर्शाता है.
लाल किले पर समारोह का कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री मोदी जब लाल किले पर पहुंचेंगे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनका स्वागत करेंगे.
- इसके बाद प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे, जिसमें सशस्त्र बल और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल होंगी.
- गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के बाद, पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर पर जाएंगे. वहां, फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा राष्ट्रीय ध्वज फहराने में प्रधानमंत्री की मदद करेंगी.
- जैसे ही झंडा फहराया जाएगा, 1721 फील्ड बैटरी द्वारा 21 तोपों की सलामी दी जाएगी. वायु सेना का बैंड, जिसमें अग्निवीर वायु संगीतकार भी शामिल होंगे, राष्ट्रगान बजाएगा.
- इस दौरान दो Mi-17 हेलीकॉप्टर फूलों की पंखुड़ियों की बारिश करेंगे. एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज होगा, जबकि दूसरा 'ऑपरेशन सिंदूर' को दर्शाने वाला झंडा प्रदर्शित करेगा.
क्या है 'ऑपरेशन सिंदूर'?
PIB के मुताबिक, इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का जश्न मनाया जाएगा.
- ज्ञानपथ पर लगे व्यू कटर पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो होगा.
- फूलों की सजावट भी इसी ऑपरेशन पर आधारित होगी.
- जो निमंत्रण कार्ड भेजे गए हैं, उन पर भी ऑपरेशन सिंदूर का लोगो है. साथ ही कार्ड पर 'नए भारत' के उदय को दर्शाते हुए चेनाब ब्रिज का वॉटरमार्क भी है.
कौन होंगे खास मेहमान?
इस भव्य समारोह को देखने के लिए 17वीं सदी के इस ऐतिहासिक किले में 5,000 से ज्यादा मेहमानों को न्योता दिया गया है. इनमें शामिल हैं:
- स्पेशल ओलंपिक्स 2025 का भारतीय दल.
- पीएम आवास योजना ग्रामीण और लखपति दीदी योजना के लाभार्थी.
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता.
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी बच्चे.
पीएम मोदी का भाषण लाइव कैसे और कहां देखें? (Live Streaming)
- पीएम मोदी के भाषण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा.
- इसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.
- प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) भी अपने यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भाषण को लाइव दिखाएगा.
- आप इसे pmindia.gov.in और ddnews.gov.in जैसी आधिकारिक वेबसाइटों पर भी लाइव देख सकते हैं.