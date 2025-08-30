VIDEO: अपने दिल का रखें खास ख्याल! MP में एक ही दिन में 2 लोगों की हार्ट अटैक से मौत, VIDEO देखे सहम गए लोग

Photo- X

Indore Shocker: मध्य प्रदेश (MP News) की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक दिल को छू लेने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बस ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत (Bus Driver Died of Heart Attack) हो गई, लेकिन मौत से ठीक पहले उसने जिस तरह बहादुरी दिखाई, उसने सभी को भावुक कर दिया. पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. जानकारी के अनुसार, यह प्राइवेट बस जोधपुर-इंदौर रूट (Jodhpur-Indore Route) पर चल रही थी और इसमें करीब 40 यात्री सवार थे. अचानक बस ड्राइवर सतीश (Driver Satish) को बेचैनी महसूस हुई. उन्होंने बिना देर किए, स्टीयरिंग बगल में बैठे कंट्रोल क्लीनर को सौंप दी और खुद साइड में बैठ गए.

इसके बाद कुछ ही सेकंड में वह सीट से नीचे गिर गए. यात्री उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बस ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत

कॉन्स्टेबल को बैठे-बैठे आया हार्ट अटैक

हार्ट अटैक से एक ही दिन में 2 लोगों की मौत

सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) में साफ दिख रहा है कि कैसे सतीश ने आखिरी सांसों के बीच भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और यात्रियों की जान सुरक्षित रखी. इस घटना के बाद बस में मौजूद हर कोई स्तब्ध है, लेकिन सतीश के साहस को हर कोई सलाम कर रहा है. लोग कह रहे हैं कि अगर उन्होंने समय रहते अपने साथी को बस का कंट्रोल नहीं सौंपा होता, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

उसी दिन शाजापुर (Shajapur News) के आजाक थाने में एक कांस्टेबल की भी दिल का दौरा (Constable Heart Attack) पड़ने से मौत हो गई. साथी पुलिसकर्मी उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां से उसे इंदौर रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत सुबह से ही खराब थी, इसके बावजूद वह अपनी ड्यूटी निभा रहा था.

अपने दिल का रखें खास ख्याल

दिल का दौरा जैसी आपात स्थितियों से बचने के लिए अपने हृदय का प्रतिदिन ध्यान रखें. संतुलित आहार लें, जिसमें हरी सब्जियां, फल और कम तैलीय भोजन शामिल हो. हल्का व्यायाम करें या रोजाना 30 मिनट टहलें. तनाव कम करने के लिए ध्यान या कोई अन्य शौक अपनाएं. धूम्रपान और शराब से बचें. पर्याप्त नींद लें और साल में कम से कम एक बार अपने हृदय की जांच करवाएं.

अगर आपको सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या थकान जैसी समस्याएं हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. ये छोटी-छोटी आदतें आपको बहुत सुरक्षा प्रदान करती हैं.