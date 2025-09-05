BITS Goa Student Death: गर्लफ्रेंड की मौत से सदमे में था छात्र, हॉस्टल के कमरे में मिला शव; 10 महीनों में पांचवीं घटना

(Photo Credits Twitter)

BITS Goa Student Death: गोवा के वर्ना इलाके में स्थित बिट्स पिलानी, गोवा कैंपस (BITS Pilani, Goa Campus) से एक और दुखद घटना सामने आई है. यहां 19 वर्षीय छात्र ऋषि नायर (Rishi Nair Death) अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया. ऋषि बेंगलुरु का रहने वाला था और वर्तमान में गोवा कैंपस में पढ़ाई कर रहा था. पुलिस के अनुसार, ऋषि के माता-पिता ने गुरुवार सुबह उसे फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. चिंतित होकर, वे कैंपस पहुंचे और छात्रावास के कर्मचारियों के साथ कमरे में गए तो ऋषि बिस्तर पर मृत पाया गया. कमरे में उल्टी के निशान भी मिले.

पुलिस ने बताया कि ऋषि डिप्रेशन की दवाएं (Depression Medications) ले रहा था. ऐसे में संदेह है कि उसकी मौत या तो आत्महत्या (Death or Suicide) से हुई या दवाओं के ओवरडोज़ (Drug Overdose) से. अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

क्या गर्लफ्रेंड की मौत से सदमे में था ऋषि?

पुलिस (Goa Police) जांच में पता चला कि ऋषि की गर्लफ्रेंड ने लगभग ढाई महीने पहले हैदराबाद में सुसाइड कर लिया था. इस घटना का ऋषि पर गहरा असर पड़ा और वह डिप्रेशन में चला गया. फिर उसकी पढ़ाई भी प्रभावित होने लगी. इसी वजह से उसके माता-पिता उन्हें हैदराबाद कैंपस (BITS Pilani, Hyderabad Campus) से गोवा ले गए और खुद भी उनके साथ गोवा में रहने लगे ताकि वे अपने बेटे का हौसला बढ़ा सकें.

संस्थान का बयान

बिट्स गोवा कैंपस की ओर से जनसंपर्क अधिकारी अर्जुन हलर्नकर ने एक बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि ऋषि व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था और उसका इलाज चल रहा था. उसके माता-पिता एक सेमेस्टर के लिए साथ में गोवा आए थे. यह एक बेहद दुखद घटना है और संस्थान पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहा है.

एक साल में पांच मौतें

Times of india की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दस महीनों में बिट्स गोवा कैंपस में पांच छात्रों की मौत हो चुकी है. दिसंबर 2024 में प्रियन सिंह, मार्च 2025 में अथर्व देसाई, मई 2025 में कृष्णा केसरा, अगस्त 2025 में कुशाग्र जैन और अब सितंबर 2025 में ऋषि नायर. इन लगातार घटनाओं ने पूरे संस्थान और छात्रों को गहरे सदमे में डाल दिया है.

आत्महत्या रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर

टेली मानस (स्वास्थ्य मंत्रालय) – 14416 या 1800 891 4416; निमहंस – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; पीक माइंड – 080-456 87786; वंद्रेवाला फाउंडेशन – 9999 666 555; अर्पिता आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन – 080-23655557; आईकॉल – 022-25521111 और 9152987821; सीओओजे मेंटल हेल्थ फाउंडेशन (सीओओजे) – 0832-2252525।

आसरा (मुंबई) 022-27546669, स्नेहा (चेन्नई) 044-24640050, सुमैत्री (दिल्ली) 011-23389090, कूज (गोवा) 0832- 2252525, जीवन (जमशेदपुर) 065-76453841, प्रतीक्षा (कोच्चि) 048-42448830, मैत्री (कोच्चि) 0484-2540530, रोशनी (हैदराबाद) 040-66202000, लाइफलाइन 033-64643267 (कोलकाता)