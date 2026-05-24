Who is rapper Santy Sharma: वायरल 'कॉकरोच जनता पार्टी' आंदोलन पर बरसे रैपर सैंटी शर्मा, डिजिटल प्रोपेगैंडा को लेकर युवाओं को चेताया; जानें इनके बारे में

Who is rapper Santy Sharma: भारतीय रैपर और स्वतंत्र संगीत कलाकार सेंटी शर्मा (Santy Sharma) ने देश में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आंदोलन पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक विस्तृत बयान जारी कर इस अभियान के पीछे की मंशा और युवाओं पर इसके प्रभाव पर गंभीर सवाल उठाए हैं. शर्मा का कहना है कि यह तथाकथित आंदोलन एक वास्तविक सुधार अभियान कम और 'इंटरनेट ड्रामा' ज्यादा नजर आता है. उनके इस बयान के बाद डिजिटल स्पेस में इस अभियान को लेकर बहस और तेज हो गई है.
कॉकरोच जनता पार्टी को बताया 'इंटरनेट ड्रामा'
रैपर सेंटी शर्मा ने युवाओं को सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे किसी भी ट्रेंड का हिस्सा बनने के प्रति आगाह किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "आज बहुत से लोग बिना किसी पृष्ठभूमि की जांच किए अंधाधुंध तरीके से ट्रेंड्स को फॉलो करने लगते हैं. इस तथाकथित सीजेपी (CJP) के संस्थापक कथित तौर पर आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े रहे हैं और अतीत में उनके कुछ पोस्ट भारत की आलोचना करते हुए भी देखे गए हैं."
शर्मा ने आगे कहा कि अगर कोई खुद को सच्चा राष्ट्रवादी कहता है, तो उसका पूरा ध्यान देश की वास्तविक समस्याओं जैसे विकास, रोजगार, शिक्षा, नवाचार और राष्ट्रीय एकता को सुलझाने पर होना चाहिए. उन्होंने नेपाल या बांग्लादेश जैसी हिंसक परिस्थितियों से प्रेरित होकर जेन-जी (Gen Z) युवाओं को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए भावनात्मक रूप से उकसाने की प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना की.
देखें पोस्ट
View this post on Instagram
लोकतंत्र में आलोचना जरूरी, पर अस्थिरता समाधान नहीं
सेंटी शर्मा ने अपने बयान में इस बात को भी स्पष्ट किया कि वे किसी विशेष पार्टी का आंख मूंदकर समर्थन नहीं कर रहे हैं. उन्होंने लिखा, "बीजेपी सहित कोई भी राजनीतिक दल पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है. लोकतंत्र में सरकार या नीतियों की आलोचना करना एक सामान्य और आवश्यक हिस्सा है. लेकिन इसके नाम पर देश में अनावश्यक अस्थिरता, आक्रोश की संस्कृति (outrage culture) और ऑनलाइन प्रोपेगैंडा फैलाना भारत के विकास का समाधान कतई नहीं हो सकता."
उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आजकल सोशल मीडिया एल्गोरिदम, मीम कल्चर और किसी बात पर तुरंत भड़कने की ऑनलाइन आदतें युवाओं की राजनीतिक समझ को प्रभावित कर रही हैं. बिना किसी रचनात्मक दिशा के चलाए जाने वाले ऐसे भावनात्मक आंदोलन समाज में ध्रुवीकरण बढ़ा सकते हैं.
विदेशी नेटवर्क और डिजिटल हेरफेर की आशंका
बयान के सबसे गंभीर हिस्से में शर्मा ने इस अभियान को मिलने वाले बाहरी समर्थन का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि इस आंदोलन के पीछे बड़ी संख्या में सोशल मीडिया सपोर्ट कथित रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य भारत विरोधी ताकतों से जुड़े अकाउंट्स से आ रहा है.
शर्मा ने देश के नागरिकों से अपील की कि वे इंटरनेट पर होने वाले इस डिजिटल हेरफेर और प्रोपेगैंडा के तरीकों को लेकर सतर्क रहें. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भी मांग की कि वे ऐसी संदेहास्पद गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें और देश की शांति, स्थिरता तथा राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं.
क्या है 'कॉकरोच जनता पार्टी' का पूरा मामला?
'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) हाल ही में इंटरनेट पर उभरा एक डिजिटल और राजनीतिक व्यंग्य (satirical) आंदोलन है, जो मुख्य रूप से युवाओं और जेन-जी के बीच काफी चर्चा में है. इस अभियान की शुरुआत तब हुई जब देश की एक बड़ी कानूनी हस्ती द्वारा कथित रूप से बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से किए जाने की बात सामने आई. हालांकि बाद में इस पर स्पष्टीकरण भी आया, लेकिन इंटरनेट यूजर्स ने इसे एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन का रूप दे दिया.
अभिजीत दिपके द्वारा शुरू किए गए इस अभियान ने रोजगार, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स जुटाए. हाल ही में इस समूह ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के ब्लॉक होने और सोशल मीडिया अकाउंट्स के हैक होने का दावा भी किया है, जिसे लेकर राजनीतिक विवाद बना हुआ है. यहां तक कि शिव सेना ने देश में अशांति फैलाने की आशंका के तहत इस पेज के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराने की मांग भी की है.
कौन हैं सेंटी शर्मा?
सेंटी शर्मा एक भारतीय रैपर, गायक और इंटरनेट पर्सनैलिटी हैं, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के रतलाम से ताल्लुक रखते हैं. वे अपने स्वतंत्र संगीत (independent music) रिलीज के साथ-साथ समसामयिक सामाजिक और डिजिटल मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी-खासी मौजूदगी है. इससे पहले वे मशहूर रैपर बादशाह के 'ततीरी' गाने से जुड़े विवाद के दौरान उनका समर्थन करने को लेकर भी सुर्खियों में आए थे.