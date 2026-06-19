'3 Idiots 2' पर राजकुमार हिरानी ने लगाई मुहर, आमिर खान ने भी सुनी कहानी; 'चौथे इडियट' की अफवाहों पर निर्देशक ने तोड़ी चुप्पी

साल 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 Idiots' के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. निर्देशक राजकुमार हिरानी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा है. लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच हिरानी ने न केवल '3 Idiots 2' पर मुहर लगाई, बल्कि फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट को लेकर भी अहम जानकारी साझा की है.

'3 Idiots 2' की स्क्रिप्ट पर चल रहा काम

राजकुमार हिरानी ने बताया कि वह अपने लंबे समय के लेखन सहयोगी अभिजात जोशी के साथ मिलकर फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कहानी पर अभी काफी काम बाकी है, लेकिन प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की कहानी पहले भाग के लगभग 15-20 साल बाद की होगी. इसमें रैंचो, फरहान और राजू की जिंदगी को दिखाया जाएगा, जो अब शादीशुदा हैं और अपने परिवार तथा मिड-लाइफ क्राइसिस जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

आमिर खान ने भी की कहानी की तारीफ

फिल्म में रैंचो का किरदार निभाने वाले Aamir Khan ने भी अप्रैल 2026 में एक इंटरव्यू के दौरान पुष्टि की थी कि उन्होंने '3 Idiots 2' की कहानी सुन ली है. आमिर खान ने कहा कि कहानी बेहद शानदार और अनोखी है. उन्होंने बताया कि स्क्रिप्ट पर अभी और काम होना बाकी है, लेकिन इसकी मूल कहानी पहली फिल्म की तरह ही हास्य और भावनाओं से भरपूर है. आमिर ने यह भी कहा कि वह दोबारा रैंचो का किरदार निभाने के लिए उत्साहित हैं.

क्या फिल्म में होगा 'चौथा इडियट'?

पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें चल रही थीं कि फिल्म में एक नया किरदार शामिल किया जाएगा और इसे '4th Idiots' नाम दिया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में Vicky Kaushal का नाम भी सामने आया था.

हालांकि राजकुमार हिरानी ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है. उन्होंने साफ कहा कि फिल्म का नाम '3 Idiots' ही रहेगा और इसमें कोई चौथा इडियट नहीं होगा. निर्देशक ने बताया कि उन्हें भी इन अफवाहों की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली थी.

पुराने सितारे फिर आएंगे नजर

रिपोर्ट्स के अनुसार, सीक्वल में मूल स्टारकास्ट की वापसी होगी. फिल्म में आमिर खान के अलावा R. Madhavan, Sharman Joshi और Kareena Kapoor Khan भी अपने पुराने किरदारों में नजर आ सकते हैं.

भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक है '3 Idiots'

25 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई 3 Idiots भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म ने शिक्षा व्यवस्था, दोस्ती और अपने सपनों को पूरा करने जैसे विषयों को बेहद प्रभावशाली तरीके से पेश किया था. फिल्म में आमिर खान, आर माधवन, शरमन जोशी, करीना कपूर खान, Boman Irani, Omi Vaidya और Mona Singh ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं.

Five Point Someone से प्रेरित इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 400 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी. साथ ही फिल्म ने छह फिल्मफेयर और तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी अपने नाम किए थे.

फिलहाल '3 Idiots 2' की रिलीज डेट या शूटिंग शेड्यूल की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. लेकिन राजकुमार हिरानी और आमिर खान की पुष्टि के बाद फैंस के बीच उत्साह काफी बढ़ गया है.