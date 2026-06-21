Toxic Release Date Announced: कई बार टलने के बाद यश की 'टॉक्सिक' की नई रिलीज डेट का हुआ ऐलान, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups Release Date: साउथ सुपरस्टार यश (Yash) की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) की नई रिलीज डेट का आखिरकार ऐलान कर दिया गया है. कई बार टलने के बाद अब यह फिल्म 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म के मुख्य अभिनेता यश ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक नया पोस्टर साझा करते हुए इसकी रिलीज डेट की घोषणा की. लंबे समय से फिल्म की रिलीज को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, जिन पर अब विराम लग गया है. यह भी पढ़ें:

फिल्म को पहले अप्रैल 2026 में रिलीज किया जाना था, लेकिन निर्माण कार्य और पोस्ट-प्रोडक्शन के कारण इसकी रिलीज को जून तक टाल दिया गया था. बाद में अंतरराष्ट्रीय वितरण योजनाओं और तकनीकी कार्यों के चलते फिल्म की रिलीज एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई.

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी है फिल्म

'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का निर्देशन गीतू मोहनदास (Geetu Mohandas) ने किया है. यह एक बड़े बजट की पैन इंडिया एक्शन फिल्म है, जिसमें यश के अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी.

फिल्म को कई भारतीय और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में रिलीज किए जाने की योजना है. हालांकि मेकर्स ने कहानी को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन इसे एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा बताया जा रहा है.

KGF के बाद यश की पहली बड़ी फिल्म

'टॉक्सिक' यश की ब्लॉकबस्टर KGF फ्रेंचाइजी के बाद पहली बड़ी रिलीज होगी. फिल्म की घोषणा के बाद से ही फैंस इसके हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं. यही वजह है कि यह फिल्म 2026 की सबसे चर्चित भारतीय फिल्मों में से एक मानी जा रही है.

अब रिलीज डेट तय होने के बाद मेकर्स जल्द ही फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन की शुरुआत कर सकते हैं. आने वाले हफ्तों में ट्रेलर, गानों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग गतिविधियों को लेकर भी बड़े अपडेट सामने आने की उम्मीद है.

26 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर सकती है. यश की वापसी को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और फिल्म से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं.