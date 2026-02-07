Gold Rate Today, February 07: रिकार्ड उछाल के बाद सोने की कीमतों में गिरावट, दिल्ली से मुंबई तक सस्ता हुआ सोना, जानें आज के ताजा रेट

Gold Rate Today, February 07:भारतीय सराफा बाजार में आज, 7 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों में मामूली कमी देखी गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहे उतार-चढ़ाव और घरेलू स्तर पर मांग में बदलाव के कारण दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत देश के प्रमुख शहरों में सोने के भाव गिर गए हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने के वायदा भाव में दबाव नजर आ रहा है, जिससे निवेशकों और खरीदारों के लिए बाजार की हलचल तेज हो गई है.
प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव
आज भारत के बड़े महानगरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम कुछ इस प्रकार हैं:
|शहर
|22 कैरेट सोना (₹)
|24 कैरेट सोना (₹)
|दिल्ली
|₹1,41,040
|₹1,53,850
|मुंबई
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|चेन्नई
|₹1,42,490
|₹1,55,450
|कोलकाता
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|बेंगलुरु
|₹1,40,890
|₹1,53,700
(नोट: ऊपर दिए गए दाम सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी, टीसीएस या मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं. सटीक रेट के लिए अपने नजदीकी ज्वेलर्स से संपर्क करें.)
चांदी की कीमतों में भारी गिरावट
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में चांदी की कीमत अब ₹2.75 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास बनी हुई है. पिछले कुछ दिनों में चांदी के भाव में ₹25,000 से अधिक की कमी आई है, जिससे उन लोगों को राहत मिली है जो औद्योगिक उपयोग या निवेश के लिए चांदी खरीदना चाहते हैं.
बाजार में गिरावट के मुख्य कारण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में आ रही इस गिरावट के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारण हैं:
-
प्रॉफिट बुकिंग: रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद निवेशक अब बड़े पैमाने पर मुनाफावसूली (Profit Booking) कर रहे हैं.
-
डॉलर की मजबूती: अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से पीली धातु पर दबाव बढ़ा है.
-
शादी का सीजन: भारत में शादियों का सीजन होने के बावजूद ऊंचे दामों के कारण मांग में अस्थिरता देखी जा रही है, जो कीमतों को प्रभावित कर रही है.
ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह
सोने के आभूषण खरीदते समय हमेशा 'हॉलमार्क' (Hallmark) की जांच जरूर करें. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) का हॉलमार्क यह सुनिश्चित करता है कि आप जितनी शुद्धता का पैसा दे रहे हैं, आपको उतनी ही शुद्धता का सोना मिल रहा है. इसके अलावा, खरीदारी से पहले अपने शहर के स्थानीय सराफा संघ से उस समय के ताजा भाव की पुष्टि करना भी उचित रहता है.