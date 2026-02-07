Bank Holiday Today, February 7, 2026? क्या आज बैंक खुले हैं या बंद, जानें RBI का ताजा अपडेट

Bank Holiday Today, February 7, 2026: फरवरी के पहले हफ्ते के समापन पर बैंक ग्राहकों के मन में अक्सर शनिवार की छुट्टी को लेकर असमंजस रहता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, आज शनिवार, 7 फरवरी 2026 को देशभर के अधिकांश हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे. चूंकि यह महीने का पहला शनिवार है, इसलिए बैंक अपनी सामान्य कार्य अवधि के अनुसार काम करेंगे.

शनिवार को बैंक खुलने का नियम

भारत में बैंकिंग नियमों के अनुसार, सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. वहीं, पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक पूरी तरह क्रियाशील रहते हैं. 7 फरवरी को पहला शनिवार होने के कारण चेक डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और अन्य शाखा-आधारित कार्य सामान्य रूप से किए जा सकते हैं. यह भी पढ़े: Bank Holiday on January 23: नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी पर 23 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या बंद? चेक डिटेल्स

फरवरी 2026 में बैंक छुट्टियों की सूची

इस महीने साप्ताहिक अवकाश और क्षेत्रीय त्योहारों को मिलाकर कुल 9 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा. आगामी छुट्टियों की सूची नीचे दी गई है:

8 फरवरी (रविवार): साप्ताहिक अवकाश (पूरे भारत में)

14 फरवरी (शनिवार): दूसरा शनिवार (पूरे भारत में)

15 फरवरी (रविवार): साप्ताहिक अवकाश / महाशिवरात्रि (पूरे भारत में)

18 फरवरी (बुधवार): लोसार पर्व (सिक्किम - गंगटोक में बंद)

19 फरवरी (गुरुवार): छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती (महाराष्ट्र में बंद)

20 फरवरी (शुक्रवार): राज्य स्थापना दिवस (मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में बंद)

22 फरवरी (रविवार): साप्ताहिक अवकाश (पूरे भारत में)

28 फरवरी (शनिवार): चौथा शनिवार (पूरे भारत में)

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं रहेंगी जारी

भले ही क्षेत्रीय त्योहारों या साप्ताहिक अवकाश के कारण बैंक की शाखाएं बंद रहें, लेकिन आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रभावित न हो. ग्राहक निम्नलिखित सेवाओं का लाभ 24x7 उठा सकते हैं:

नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप: NEFT, RTGS और IMPS के जरिए फंड ट्रांसफर के लिए. UPI सेवाएं: मोबाइल से तत्काल भुगतान और लेन-देन के लिए. ATM नेटवर्क: नकदी निकासी और बैलेंस चेक करने के लिए.

बैंकिंग विशेषज्ञों की सलाह है कि लंबी कतारों और छुट्टियों की देरी से बचने के लिए जितना संभव हो डिजिटल माध्यमों का ही उपयोग करें.