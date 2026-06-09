Cuba Earthquake: क्यूबा में 6.1 तीव्रता के साथ भूकंप के तेज झटके, फ्लोरिडा तक महसूस किए गए, फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं
Cuba Earthquake

Cuba Earthquake:  क्यूबा के पश्चिमी हिस्से में सोमवार को 6.1 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. इस भूकंप के कारण राजधानी हवाना सहित आसपास के इलाकों में इमारतें हिल गईं, जिससे डरकर लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र हवाना के ठीक पश्चिम में समुद्र में 6 मील (10 किलोमीटर) की गहराई पर था. हालांकि, इस आपदा में फिलहाल किसी के घायल होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है.

लोगों में दिखा डर का माहौल

पश्चिमी क्यूबा के पिनार डेल रियो होटल की मैनेजर फ्लेविया पुपो ने फोन पर बताया कि भूकंप के दौरान इमारत तेजी से हिलने लगी थी, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई. उन्होंने कहा कि राहत की बात यह है कि होटल में सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन सड़कों पर मौजूद लोग अभी भी थोड़े डरे हुए हैं. क्यूबा के अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. यह भी पढ़े: Earthquake in Italy: इटली के कैलाब्रिया तट पर 6.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सिसिली और पुगलिया सहित कई प्रांतों में महसूस किए गए झटके

फ्लोरिडा तक महसूस किए गए झटके

इस भूकंप का असर क्यूबा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके झटके सैकड़ों मील दूर अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में भी महसूस किए गए. मियामी में राष्ट्रीय मौसम सेवा (NWS) ने ट्वीट कर पुष्टि की कि उन्हें राज्य के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से से झटके महसूस होने की कई रिपोर्ट मिली हैं. सोशल मीडिया पर आए पोस्ट के मुताबिक, ऑरलैंडो के उत्तरी इलाकों तक लोगों ने इस कंपन को महसूस किया. फोर्ट लॉडरडेल के एक लॉ ऑफिस में काम करने वाली मारिया मोनकायो ने बताया कि उनके डेस्क पर टंगा हुआ पेंडेंट हिल रहा था, जिससे उन्हें अहसास हुआ कि यह भूकंप है.

एहतियातन खाली कराई गईं इमारतें

भूकंप के झटके महसूस होने के बाद मियामी-डेड काउंटी के अधिकारियों ने पूरी सावधानी बरतते हुए डाउनटाउन मियामी में स्थित 28 मंजिला मुख्य सरकारी कार्यालय भवन सहित कई इमारतों को खाली करा दिया. इसके साथ ही डाउनटाउन से गुजरने वाली दो एलिवेटेड कम्यूटर ट्रेन सेवाओं को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम केवल सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया था.

गल्फ ऑफ मेक्सिको का दुर्लभ और ऐतिहासिक भूकंप

USGS के भूभौतिकीविद् विलियम बर्नहार्ट ने इस भूकंप को बेहद दुर्लभ बताया है. 1950 के दशक के आधुनिक उपकरणों के रिकॉर्ड के बाद से गल्फ ऑफ मेक्सिको (मेक्सिको की खाड़ी) में दर्ज किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा भूकंप है. बर्नहार्ट के अनुसार, पूरे गल्फ क्षेत्र के इतिहास में 5 या उससे अधिक तीव्रता के केवल पांच या छह भूकंप ही आए हैं, जिनमें से यह एक है.

सुनामी का कोई खतरा नहीं

वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि इस भूकंप के कारण सुनामी की कोई लहर नहीं उठी है. बर्नहार्ट ने कहा कि भूकंप से पैदा होने वाली विनाशकारी समुद्री लहरें आमतौर पर प्रशांत महासागर में अधिक आम हैं, हालांकि ये अटलांटिक में भी आ सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में पश्चिमी क्यूबा में कुछ हल्के आफ्टरशॉक्स (भूकंप के बाद के झटके) आ सकते हैं, लेकिन फ्लोरिडा में इनके महसूस होने की संभावना न के बराबर है.