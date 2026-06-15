PM Modi Bratislava Visit: ब्रातिस्लावा में 'वंदे मातरम' के साथ पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत; सोशल मीडिया पर VIDEO वायरल

(Photo Credits ANI)

PM Modi Slovakia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपनी ऐतिहासिक तीन दिवसीय यात्रा पर स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे. वहां के एक स्थानीय होटल में पहुंचने पर उनका बेहद अनोखे और भावुक अंदाज में स्वागत किया गया. स्लोवाकिया के प्रसिद्ध सांस्कृतिक समूह 'लुसनिका एन्सेम्बल' (Lucnica Ensemble) के कलाकारों ने भारतीय राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" की सुरीली प्रस्तुति देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया. इस शानदार स्वागत का वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक हैंडल और कई अन्य यूजर्स द्वारा एक्स (X) पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्लोवाकियाई कलाकार भारतीय वेशभूषा और पारंपरिक अंदाज में पूरे सुर और ताल के साथ 'वंदे मातरम' गा रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकारों की इस प्रस्तुति को बेहद ध्यान से सुना और इसके समाप्त होने पर तालियां बजाकर उनका आभार व्यक्त किया. सोशल मीडिया पर भारतीय यूजर्स इस वीडियो को गर्व का क्षण बताते हुए साझा कर रहे हैं.

ब्रातिस्लावा में पीएम मोदी का भव्य स्वागत

कुछ इसी तरह से हुआ स्वागत

होटल पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जुराज ब्लानार ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की. यहां उन्हें स्लोवाकिया की सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार 'रोटी और नमक' (Bread and Salt) भेंट किया गया. स्लोवाकियाई संस्कृति में रोटी को समृद्धि और जीविका का प्रतीक माना जाता है, जबकि नमक दोस्ती, मूल्य और सुरक्षा को दर्शाता है. यह पारंपरिक सम्मान केवल विशेष और सम्मानित अतिथियों को ही दिया जाता है.

'महादेवा कीर्तन प्रोजेक्ट' और बच्चों ने भी दी प्रस्तुतियां

'वंदे मातरम' के अलावा प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया के संगीत समूह 'महादेवा कीर्तन प्रोजेक्ट' द्वारा प्रस्तुत किए गए एक आध्यात्मिक भजन को भी सुना. इस समूह के संस्थापक और ड्रमर मारेक जिलिनेक ने प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति देने पर खुशी जाहिर की और भारतीय दूतावास का शुक्रिया अदा किया.

इसके साथ ही, माय जावा क्षेत्र के प्रसिद्ध बच्चों के लोक समूह 'कोपानिसियारिक' (Kopaniciarik) ने पारंपरिक स्लोवाकियाई नृत्य पेश कर इस स्वागत समारोह को और भी खास बना दिया.

भारतीय प्रवासियों में भारी उत्साह

प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की खबर मिलते ही ब्रातिस्लावा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग भारी संख्या में होटल के बाहर जमा हो गए थे. पीएम मोदी ने वहां मौजूद भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया और बातचीत की. भारतीय समुदाय के लोगों ने 'मोदी-मोदी' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाकर पूरे माहौल को उत्साह से भर दिया.

क्यों ऐतिहासिक है पीएम मोदी का यह दौरा?

साल 1993 में स्लोवाकिया के एक स्वतंत्र देश बनने के बाद से यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा है. इस ऐतिहासिक दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नया बढ़ावा देना है. अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे.