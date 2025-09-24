स्पोर्ट्स ड्रामा 'बाल्टी' की शूटिंग के दौरान बेहोश हो गए थे शांतनु भग्याराज, शेन निगम को भी लगी चोटें

चेन्नई, 24 सितंबर : तमिल-मलयालम में बनी बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 'बाल्टी' की शूटिंग के दौरान अभिनेता शांतनु भाग्यराज को एक गंभीर चोट का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि एक एक्शन सीन के दौरान उनके सिर पर चोट लग गई थी, जिसके चलते वह बेहोश हो गए थे. आईएएनएस से बात करते हुए शांतनु ने कहा, "फिल्म की शूटिंग के दौरान सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि शेन निगम समेत लगभग सभी कलाकारों को चोटें आईं थीं. फिल्म में काफी जबरदस्त एक्शन और स्पोर्ट्स सीन्स हैं, जिनके लिए कलाकारों को पहले से ही कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी."

उन्होंने कहा, ''कबड्डी ऐसा खेल है जहां बॉडी पर काफी स्ट्रेस आता है. इस गेम में चोट लगना भी स्वाभाविक था. शेन निगम को शूटिंग के दौरान पीठ में अकड़न हुई थी और मुझे लिगामेंट स्ट्रेन से जूझना पड़ा.'' अपने किरदार के बारे में बात करते हुए शांतनु ने बताया कि वह फिल्म में एक डिफेंडर का रोल निभा रहे हैं जो 'डैश' तकनीक में माहिर है. इस भूमिका के लिए उन्होंने पीठ की ताकत बढ़ाने के लिए कई खिलाड़ियों को अपनी पीठ पर उठाकर दौड़ लगाई. उन्होंने बताया कि फिल्म में असली कबड्डी खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिससे एक्शन सीन्स और भी वास्तविक और रोमांचक हो गए हैं.

इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में शेन निगम एक रेडर 'उदयन' की भूमिका निभा रहे हैं. यह शेन के करियर की 25वीं फिल्म है, जिसके चलते इसको लेकर उनके प्रशंसकों में खासा उत्साह है. इस फिल्म में उनके किरदार को एक योद्धा की भांति दिखाया गया है, जो मैदान में उतरते ही विरोधियों में डर पैदा कर देता है.

फिल्म में अभिनेत्री प्रीति असरानी भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं. इसके अलावा 'प्रेमम' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के निर्देशक अल्फोंस पुथरेन इस बार कैमरे के सामने नजर आएंगे. वह फिल्म में 'सोडा बाबू' नाम के एक खतरनाक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं, जो कहानी को एक अलग ही मोड़ देता है. निर्देशक और अभिनेता सेल्वाराघवन फिल्म में 'पोरथामरई भैरवन' नाम का दिलचस्प किरदार निभा रहे हैं, जबकि शांतनु का किरदार 'कुमार' नाम के लड़के का है. बाल्टी का निर्देशन और लेखन उन्नी शिवलिंगम ने किया है. पहले यह फिल्म 29 अगस्त को ओणम के अवसर पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह 26 सितंबर को रिलीज होगी.