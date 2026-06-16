FIFA World Cup 2026 Schedule Today (June 17): मेसी की अर्जेंटीना से फ्रांस की अग्निपरीक्षा तक, फीफा वर्ल्ड कप में आज होंगे 5 बड़े मुकाबले, जानें पूरा शेड्यूल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज का रोमांच बुधवार, 17 जून को और बढ़ने वाला है. फुटबॉल प्रशंसकों को आज पांच बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिनमें मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि फ्रांस और सेनेगल के बीच 2002 विश्व कप की यादें ताजा करने वाला मुकाबला भी खेला जाएगा. इसके अलावा पुर्तगाल, नॉर्वे, इराक, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन जैसी टीमें भी मैदान पर उतरेंगी. Spain vs Cape Verde, FIFA World Cup 2026: डेब्यू मैच में काबो वर्डे ने किया बड़ा उलटफेर, पूर्व चैंपियन स्पेन को गोलरहित ड्रॉ पर रोका

नीचे 17 जून 2026 के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल (भारतीय समयानुसार) दिया गया है:

Match Kick-off (IST) Venue Group Stage France vs Senegal Wed, Jun 17, 12:30 AM New York/New Jersey Stadium Group I Group Stage Iraq vs Norway Wed, Jun 17, 3:30 AM Boston Stadium Group I Group Stage Argentina vs Algeria Wed, Jun 17, 6:30 AM Kansas City Stadium Group J Group Stage Austria vs Jordan Wed, Jun 17, 9:30 AM San Francisco Bay Area Stadium Group J Group Stage Portugal vs Congo DR Wed, Jun 17, 10:30 PM Houston Stadium Group K Group Stage

फ्रांस और सेनेगल के बीच फिर होगी टक्कर

फ्रांस vs सेनेगल (12:30 AM IST)

दिन का पहला मुकाबला ग्रुप I में फ्रांस और सेनेगल के बीच खेला जाएगा. यह मैच 2002 FIFA वर्ल्ड कप की याद दिलाएगा, जब सेनेगल ने टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में गत चैंपियन फ्रांस को 1-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया था.

फ्रांस इस बार खिताब के प्रबल दावेदारों में शामिल है और जीत के साथ अभियान शुरू करना चाहेगा, वहीं सादियो माने की अगुआई वाला सेनेगल एक बार फिर बड़ा झटका देने की कोशिश करेगा.

हॉलैंड की नजरों में होगा नॉर्वे का मुकाबला

इराक vs नॉर्वे (3:30 AM IST)

ग्रुप I के दूसरे मैच में इराक का सामना नॉर्वे से होगा. यह मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि स्टार स्ट्राइकर एरलिंग हॉलैंड पहली बार FIFA वर्ल्ड कप में खेलते नजर आएंगे. करीब चार दशक बाद विश्व कप में वापसी कर रही इराकी टीम के लिए यह मुकाबला ऐतिहासिक होगा. दोनों टीमें पहली बार विश्व कप में आमने-सामने होंगी.

खिताब बचाने उतरेगी अर्जेंटीना

अर्जेंटीना vs अल्जीरिया (6:30 AM IST)

ग्रुप J में मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना अपने खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत अल्जीरिया के खिलाफ करेगी. लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. हालांकि रियाद महरेज की मौजूदगी वाली अल्जीरियाई टीम उलटफेर की उम्मीद के साथ मैदान पर उतरेगी. दोनों देशों के बीच यह पहला विश्व कप मुकाबला होगा.

जॉर्डन का ऐतिहासिक डेब्यू

ऑस्ट्रिया vs जॉर्डन (9:30 AM IST)

ग्रुप J के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रिया का सामना पहली बार विश्व कप खेल रही जॉर्डन की टीम से होगा. ऑस्ट्रिया 1998 के बाद पहली बार FIFA वर्ल्ड कप में खेल रही है और उसे इस मुकाबले में मजबूत दावेदार माना जा रहा है. दूसरी ओर जॉर्डन अपने विश्व कप डेब्यू को यादगार बनाने की कोशिश करेगा.

पुर्तगाल की नजर जीत से शुरुआत पर

पुर्तगाल vs कांगो डीआर (10:30 PM IST)

दिन के अंतिम मुकाबले में ग्रुप K में पुर्तगाल का सामना कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DR Congo) से होगा. क्वालीफिकेशन में शानदार प्रदर्शन करने वाली पुर्तगाल की टीम जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करना चाहेगी. वहीं 1974 के बाद पहली बार विश्व कप में लौटी कांगो डीआर की टीम मजबूत प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देने की कोशिश करेगी.

रोमांचक मुकाबलों से भरा रहेगा दिन

बुधवार का दिन FIFA वर्ल्ड कप 2026 में कई बड़ी टीमों के लिए बेहद अहम रहने वाला है. फ्रांस, अर्जेंटीना और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें अपने अभियान की शुरुआत करेंगी, जबकि सेनेगल, अल्जीरिया और कांगो डीआर जैसी टीमें उलटफेर कर टूर्नामेंट में बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगी.