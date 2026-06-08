West Indies vs Sri Lanka, 3rd ODI Match Preview: कल वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा तीसरा वनडे मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 3rd ODI Match Preview Details: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी 9 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जमैका (Jamaica) के किंग्स्टन स्थित सबीना पार्क (Sabina Park) में भारतीय समयानुसार रात 1:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरा वनडे मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. वहीं, पहले वनडे में श्रीलंका ने 41 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. ऐसे में मेजबान वेस्टइंडीज की नजरें वापसी पर होंगी, जबकि श्रीलंका सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इस सीरीज में श्रीलंका की अगुवाई कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) कर रहे है. वहीं वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, Only Test Match Day 3 Scorecard: डेब्यू टेस्ट में छाए मानव सुथार, 6 विकेट लेकर अफगानिस्तान को किया ढेर, बनाए बड़े रिकॉर्ड

पहले वनडे में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 303 रन बनाए थे. पथुम निसांका ने 79 रन और कुसल मेंडिस ने 72 रन की शानदार पारी खेली थी. वहीं चरिथ असलंका और जनिथ लियानागे ने भी अहम योगदान दिया था. जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 262 रन पर सिमट गई और मुकाबला 41 रन से हार गई.

वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शाई होप ने 56 रन बनाए थे, जबकि जस्टिन ग्रीव्स ने 45 रन की तेज पारी खेली थी. हालांकि मध्यक्रम और निचले क्रम के बल्लेबाज टीम को जीत नहीं दिला सके. गेंदबाजी में दुष्मंथा चमीरा ने 4 विकेट लेकर मैच का रुख श्रीलंका की ओर मोड़ दिया था.

श्रीलंका की टीम इस समय शानदार लय में नजर आ रही है. बल्लेबाजी में पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, चरिथ असलंका और जनिथ लियानागे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं गेंदबाजी में दुष्मंथा चमीरा, महीश तीक्षणा और वानिंदु हसरंगा विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं.

दूसरी तरफ वेस्टइंडीज को सीरीज में बने रहने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. कप्तान शाई होप, कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड और रोस्टन चेज पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी होगी. वहीं मैथ्यू फोर्ड, अल्जारी जोसेफ और जेडन सील्स से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

सबीना पार्क की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां सेट होने के बाद बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं. हालांकि तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ मदद मिल सकती है. ऐसे में एक बार फिर हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका हेड टू हेड (WI vs SL Head To Head)

वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच अब तक 70 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. श्रीलंका की टीम ने 34 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं वेस्टइंडीज ने 32 मुकाबले अपने नाम किए हैं. चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है.

श्रीलंका की टीम हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज 2-1 से हारकर आ रही है. ऐसे में टीम वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. बल्लेबाजी में कुसल मेंडिस, पथुम निसांका, चरिथ असलंका और कमिंदु मेंडिस से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा और दुष्मंथा चमीरा अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम अपनी पिछली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हारकर आ रही है. हालांकि घरेलू परिस्थितियों में शाई होप, शिमरॉन हेटमायर और शेरफेन रदरफोर्ड जैसे बल्लेबाज टीम को मजबूती प्रदान करते हैं. गेंदबाजी में अल्जारी जोसेफ और शमार जोसेफ पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

सबीना पार्क की पिच रिपोर्ट (Sabina Park Pitch Report)

वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला कल यानी 9 जून को जमैका के किंग्स्टन स्थित सबीना पार्क में खेला जाएगा. यहां की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. जो बल्लेबाज शुरुआत में समय बिताने में सफल रहते हैं, वे बाद में खुलकर शॉट खेल सकते हैं. इस मैदान पर बड़े स्कोर भी देखने को मिले हैं. गेंदबाजों को सफलता के लिए अनुशासित लाइन और लेंथ बनाए रखनी होगी, क्योंकि छोटी सी गलती भी बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका दे सकती है. ऐसे में एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (WI vs SL Key Players To Watch Out): वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शाई होप, रोस्टन चेज और मैथ्यू फोर्ड पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं श्रीलंका के लिए कुसल मेंडिस, पथुम निसांका और दुष्मंथा चमीरा अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): शाई होप और दुष्मंथा चमीरा के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं कुसल मेंडिस और अल्जारी जोसेफ के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा पथुम निसांका और जेडन सील्स की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (WI vs SL 3rd ODI Match Date And Venue)

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कल यानी 9 जून को सबीना पार्क, किंग्स्टन (जमैका) में भारतीय समयानुसार रात 1:00 बजे से खेला जाएगा. मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (WI vs SL 3rd ODI Match Live TV Channel Telecast In India)

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला भारत में किसी भी टीवी चैनल पर लाइव प्रसारित नहीं किया जाएगा.

भारत में वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch WI vs SL 3rd ODI Match Live Streaming In India)

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 1:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SL 3rd ODI Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: जस्टिन ग्रीव्स, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ और जेडन सील्स.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कमिंदु मेंडिस, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), पवन रत्नायके, चरिथ असलंका, जनिथ लियानागे, वानिंदु हसरंगा, मिलान रत्नायके, महीश तीक्षणा, दुष्मंथा चमीरा और असिथा फर्नांडो.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.