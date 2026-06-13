West Indies vs Sri Lanka, 2nd T20I Match Weather Update: किंग्स्टन में बारिश बनेगी बाधा या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? दूसरे टी20 मुकाबले से पहले जानें मौसम और पिच का हाल

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West Indies National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 2nd T20I Match Weather Update: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जमैका (Jamaica) के सबीना पार्क, किंग्स्टन (Sabina Park, Kingston) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे से खेला जाएगा. सीरीज के इस अहम मुकाबले में श्रीलंका की टीम वापसी कर सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं वेस्टइंडीज की टीम जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त हासिल की थी. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Live Score Update: धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा हैं पहला वनडे मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका की बल्लेबाजी पूरी तरह से संघर्ष करती नजर आई थी. कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) ने आक्रामक शुरुआत जरूर दिलाई, लेकिन शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने से टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी. दूसरी ओर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने अपनी ताकत दिखाई और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. कप्तान शाई होप (Shai Hope) की अगुवाई में मेजबान टीम आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है.

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज को 9 मैचों में सफलता मिली है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है. आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका हेड टू हेड (WI vs SL Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. श्रीलंका ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि वेस्टइंडीज को 9 मैचों में सफलता मिली है.

वेस्टइंडीज टीम की बल्लेबाजी में शाई होप, ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर और शेरफेन रदरफोर्ड पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में जेसन होल्डर, अकील होसेन और शमार जोसेफ टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे. दूसरी ओर श्रीलंका टीम की उम्मीदें कुसल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा और दासुन शनाका पर टिकी होंगी. गेंदबाजी में महीश तीक्षणा, दुश्मंथा चमीरा और ईशान मलिंगा अहम भूमिका निभा सकते हैं.

सबीना पार्क की पिच रिपोर्ट (Sabina Park Pitch Report)

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला सबीना पार्क में खेला जाएगा. पहले मुकाबले में यहां की पिच पर अच्छी उछाल और कैरी देखने को मिली थी. हालांकि सतह कुछ जगहों पर पैची नजर आई थी. दूसरे मुकाबले में पिच थोड़ी धीमी रहने की उम्मीद है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. ऐसे में बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा और सेट होने के बाद बड़े शॉट लगाने की कोशिश करनी होगी.

किंग्स्टन का मौसम (Kingston Weather Update)

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच मुकाबला किंग्स्टन में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान मौसम ज्यादातर साफ रहने की उम्मीद है. बारिश की संभावना काफी कम है और फैंस को पूरे मुकाबले का रोमांच देखने को मिल सकता है. तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं हल्की हवाएं खिलाड़ियों को राहत प्रदान कर सकती हैं. ऐसे में मौसम मैच के लिए अनुकूल नजर आ रहा है.

वेस्टइंडीज टीम के लिए शाई होप, जेसन होल्डर और शिमरोन हेटमायर पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं श्रीलंका टीम के लिए कुसल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस और वानिंदु हसरंगा अहम भूमिका निभा सकते हैं. वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SL Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेज, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, अकील होसेन और शमार जोसेफ.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), लसित क्रूसपुले/दुनिथ वेल्लालागे, पवन रत्नायके, कमिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दिलशान मदुशंका/दुनिथ वेल्लालागे, महीश तीक्षणा, दुश्मंथा चमीरा और ईशान मलिंगा.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.