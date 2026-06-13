West Indies vs Sri Lanka, 2nd T20I Match Preview: कल किंग्स्टन में खेला जाएगा वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका के बीच महामुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 2nd T20I Match Preview Details: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जमैका (Jamaica) के सबीना पार्क, किंग्स्टन (Sabina Park, Kingston) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे से खेला जाएगा. टी20 सीरीज के इस अहम मुकाबले में श्रीलंका की टीम वापसी कर सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं वेस्टइंडीज की टीम जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को हराकर बढ़त बना ली थी. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Live Score Update: धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा हैं पहला वनडे मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका की बल्लेबाजी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी थी. कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) ने तेज शुरुआत जरूर दिलाई, लेकिन शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने से टीम दबाव में आ गई. दूसरी ओर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए अपनी ताकत दिखाई. कप्तान शाई होप (Shai Hope) की अगुवाई में मेजबान टीम शानदार लय में नजर आ रही है.

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि वेस्टइंडीज को 9 मैचों में सफलता मिली है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका हेड टू हेड (WI vs SL Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. श्रीलंका ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि वेस्टइंडीज को 9 मैचों में सफलता मिली है.

वेस्टइंडीज टीम की बल्लेबाजी में शाई होप, ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर और शेरफेन रदरफोर्ड पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में शमार जोसेफ, अकील होसेन और जेसन होल्डर टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे. दूसरी ओर श्रीलंका टीम की उम्मीदें कुसल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा और दासुन शनाका पर टिकी होंगी. गेंदबाजी में महीश तीक्षणा, दुश्मंथा चमीरा और ईशान मलिंगा अहम भूमिका निभा सकते हैं.

सबीना पार्क की पिच रिपोर्ट (Sabina Park Pitch Report)

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला सबीना पार्क में खेला जाएगा. पहले मुकाबले में यहां की पिच पर अच्छी उछाल और कैरी देखने को मिली थी. हालांकि सतह कुछ जगहों पर पैची नजर आई थी. दूसरे मुकाबले में पिच थोड़ी धीमी रहने की उम्मीद है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. ऐसे में श्रीलंका के स्पिनरों की भूमिका अहम हो सकती है. बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा और सेट होने के बाद बड़े शॉट लगाने की कोशिश करनी होगी.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (WI vs SL Key Players To Watch Out): वेस्टइंडीज टीम के लिए शाई होप, जेसन होल्डर और शिमरोन हेटमायर पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं श्रीलंका टीम के लिए कुसल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस और वानिंदु हसरंगा अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): कुसल मेंडिस और शमार जोसेफ के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं शाई होप और महीश तीक्षणा के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा जेसन होल्डर और वानिंदु हसरंगा की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका के बीच मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (WI vs SL Match Date And Venue)

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 14 जून को सबीना पार्क, किंग्स्टन में भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले यानी सुबह 5:30 बजे होगा.

भारत में वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (WI vs SL Match Live TV Channel Telecast In India)

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला सबीना पार्क, किंग्स्टन में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का टीवी प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा.

भारत में वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch WI vs SL Match Live Streaming In India)

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SL Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेज, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, अकील होसेन और शमार जोसेफ.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), लसित क्रूसपुले/दुनिथ वेल्लालागे, पवन रत्नायके, कमिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दिलशान मदुशंका/दुनिथ वेल्लालागे, महीश तीक्षणा, दुश्मंथा चमीरा और ईशान मलिंगा.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.