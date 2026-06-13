West Indies vs Sri Lanka Dream11 Prediction, 2nd T20I Match: दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच होगी रोमांचक जंग, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 2nd T20I Match Dream11 Prediction: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जमैका (Jamaica) के सबीना पार्क, किंग्स्टन (Sabina Park, Kingston) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे से खेला जाएगा. सीरीज के इस अहम मुकाबले में दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिल सकती है. पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त हासिल की थी और अब मेजबान टीम की नजरें सीरीज अपने नाम करने पर होंगी. दूसरी ओर श्रीलंका की टीम वापसी कर सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी शाई होप (Shai Hope) कर रहे हैं. जबकि, श्रीलंका टीम की अगुवाई कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Live Score Update: धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा हैं पहला वनडे मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

पहले मुकाबले में श्रीलंका की बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी थी. शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए थे, जिससे टीम दबाव में आ गई थी. दूसरी ओर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया. ऐसे में दूसरे मुकाबले में भी फैंस को कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 9 मैच जीते हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी करीबी रहने की उम्मीद है.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका हेड टू हेड (WI vs SL Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि वेस्टइंडीज टीम को 9 मैचों में सफलता मिली है.

वेस्टइंडीज टीम की बल्लेबाजी में शाई होप, ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर और शेरफेन रदरफोर्ड पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में जेसन होल्डर, अकील होसेन और शमार जोसेफ टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे. दूसरी ओर श्रीलंका टीम की उम्मीदें कुसल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा और दासुन शनाका पर टिकी होंगी.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका पिच रिपोर्ट (WI vs SL Pitch Report)

सबीना पार्क की पिच पर अच्छी उछाल और कैरी देखने को मिलती है. हालांकि दूसरे मुकाबले में पिच थोड़ा धीमा व्यवहार कर सकती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है. ऐसे में ऑलराउंडर्स और स्पिन गेंदबाज फैंटेसी टीम में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका ड्रीम11 टीम सुझाव (WI vs SL Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: शाई होप, कुसल मेंडिस

बल्लेबाज: ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, कमिंदु मेंडिस

ऑलराउंडर: जेसन होल्डर, वानिंदु हसरंगा, रोमारियो शेफर्ड

गेंदबाज: अकील होसेन, महीश तीक्षणा, शमार जोसेफ

कप्तान (Captain): वानिंदु हसरंगा

उपकप्तान (Vice Captain): शाई होप

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (WI vs SL Top Fantasy Picks)

वानिंदु हसरंगा बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. शाई होप शानदार फॉर्म में हैं और शीर्ष क्रम में बड़ी पारी खेल सकते हैं. कमिंदु मेंडिस श्रीलंका के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल हैं. जेसन होल्डर अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से फैंटेसी टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं. वहीं शमार जोसेफ नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SL Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेज, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, अकील होसेन और शमार जोसेफ.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), लसित क्रूसपुले/दुनिथ वेल्लालागे, पवन रत्नायके, कमिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दिलशान मदुशंका/दुनिथ वेल्लालागे, महीश तीक्षणा, दुश्मंथा चमीरा और ईशान मलिंगा.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.