Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? ढाका में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच से पहले ये टीम बनी फेवरेट

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match Satta Bazar Favorite Team: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डीएलएस नियम के तहत 86 रनों से हराकर इतिहास रच दिया था. इस जीत के साथ बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब उसके पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Australia, 2nd ODI Match Dhaka Pitch Report: शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में गद्दाफी स्टेडियम में बरसेंगे रन या गिरेगा विकेटों का तूफान? रोमांचक मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

पहले वनडे में मोसाद्देक हुसैन ने चार साल बाद शानदार वापसी करते हुए नाबाद 86 रन बनाए और दो अहम विकेट भी चटकाए. उनके हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत बांग्लादेश ने बड़ी जीत दर्ज की. अब मेजबान टीम इसी लय को बरकरार रखते हुए सीरीज अपने नाम करना चाहेगी.

ऑस्ट्रेलिया की हालिया उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. जोश इंग्लिस की अगुवाई वाली टीम पर दूसरे वनडे में जीत दर्ज कर सीरीज बराबर करने का दबाव होगा. वहीं बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाकर एक और जीत हासिल करना चाहेगा.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमें इस अहम मैच में जीत दर्ज करने के लिए पूरा जोर लगाएंगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 25 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 5 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

बांग्लादेश के लिए तंजीद हसन शानदार फॉर्म में हैं और टीम को उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं मोसाद्देक हुसैन, नजमुल हुसैन शांतो और लिटन दास बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में नाहिद राणा, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन और कैमरून ग्रीन पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में नाथन एलिस, एडम जम्पा और जेवियर बार्टलेट अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया पर सट्टा बाजार गर्म (Bangladesh vs Australia Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) में दोनों टीमों को लेकर चर्चाएं तेज हैं. ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ शानदार रहा है, लेकिन घरेलू परिस्थितियों के कारण बांग्लादेश को भी हल्के में नहीं आंका जा सकता. सट्टा बाजार की चर्चाओं में ऑस्ट्रेलिया को हल्का फेवरेट माना जा रहा है. हालांकि बांग्लादेश की टीम अपने घरेलू मैदान पर उलटफेर करने की क्षमता रखती है.

सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है, उसके जीतने की संभावना अधिक मानी जाती है. वहीं दूसरी टीम पर अपेक्षाकृत ज्यादा रिटर्न की चर्चा होती है. हालांकि मैच शुरू होने से पहले और मुकाबले के दौरान यह अनुमान बदल सकते हैं. क्रिकेट में अंतिम नतीजा खिलाड़ियों के प्रदर्शन और मैच की परिस्थितियों पर निर्भर करता है.

संभावित फेवरेट टीम

ऑस्ट्रेलिया - फेवरेट

बांग्लादेश - मजबूत चुनौती देने वाली टीम.

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