Rohit Sharma New Milestone: दूसरे वनडे में रोहित शर्मा के निशाने पर वीरेंद्र सहवाग का बड़ा रिकॉर्ड, इस मामले में बन जाएंगे भारत के सबसे सफल ओपनर

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 2nd ODI Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के एकाना क्रिकेट स्टेडियम (Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में वापसी करना चाहेगी. जबकि, अफगानिस्तान की टीम सीरीज अपने नाम करने के लिए मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: FIFA World Cup 2026 Schedule Today (June 17): मेसी की अर्जेंटीना से फ्रांस की अग्निपरीक्षा तक, फीफा वर्ल्ड कप में आज होंगे 5 बड़े मुकाबले, जानें पूरा शेड्यूल

दूसरे वनडे मुकाबले में सभी की नजरें टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा पर रहने वाली हैं. रोहित के पास इस मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा. अगर रोहित का बल्ला चलता है तो वह पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं.

रोहित शर्मा के पास बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका

रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में 6 रन बनाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर अपने 16000 रन पूरे कर लिए थे. रोहित ने यह उपलब्धि 359 मैचों की 384 पारियों में हासिल की थी. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 16000 रन पूरे करने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज बने थे.

वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ सकते हैं रोहित शर्मा

इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में फिलहाल वीरेंद्र सहवाग 16119 रनों के साथ आगे हैं. वहीं रोहित शर्मा के नाम 16010 रन दर्ज हैं. ऐसे में रोहित को सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 109 रनों की जरूरत है. अगर रोहित दूसरे वनडे में 109 रन बना लेते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

दुनिया के छठे सबसे सफल ओपनर बन सकते हैं रोहित

इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा फिलहाल सातवें स्थान पर हैं. 109 रन बनाते ही वह वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़कर छठे स्थान पर पहुंच जाएंगे. यह उपलब्धि उनके शानदार करियर में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ देगी.

सनथ जयसूर्या के नाम है विश्व रिकॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनथ जयसूर्या के नाम दर्ज है. जयसूर्या ने ओपनिंग करते हुए 19298 रन बनाए थे. इस सूची में वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल 18867 रनों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) – 19298 रन

क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) – 18867 रन

डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) – 18744 रन

ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका) – 16950 रन

डेसमंड हेन्स (वेस्टइंडीज) – 16120 रन

वीरेंद्र सहवाग (भारत) – 16119 रन

रोहित शर्मा (भारत) – 16010 रन

अगर रोहित शर्मा दूसरे वनडे मुकाबले में बड़ी पारी खेलने में सफल रहते हैं तो वह वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ते हुए इस खास सूची में छठे स्थान पर पहुंच जाएंगे. साथ ही वह इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन जाएंगे.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.