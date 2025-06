Rishabh Pant New Milestone: WTC इतिहास में ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, इस मामले में रोहित शर्मा और विराट कोहली को पीछे छोड़ बन गए पहले भारतीय बल्लेबाज

ऋषभ पंत (Photo Credit: X/@BCCI)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 1st Test Match 2025 Day 4: इंइंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन टीम इंडिया के नियंत्रण में रहा. भारत ने अपनी दूसरी पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 23.5 ओवर में 2 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं और उसे इंग्लैंड पर 96 रनों की बढ़त मिल चुकी है. पहली पारी में 471 रन बनाने के बाद भारत ने गेंदबाज़ी में भी दम दिखाया और इंग्लैंड को 465 रन पर रोक दिया था. दूसरी पारी की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल (4) जल्दी आउट हो गए. इसके बाद केएल राहुल और साई सुदर्शन ने दूसरे विकेट के लिए 66 रनों की अहम साझेदारी की. सुदर्शन ने 30 रन बनाए जबकि कप्तान शुभमन गिल अंत में 6 रन बनाकर नाबाद हैं. केएल राहुल 47 रन बनाकर क्रीज़ पर डटे हुए हैं. इंग्लैंड की ओर से ब्रायडन कार्स और कप्तान बेन स्टोक्स को एक-एक सफलता मिली. यह भी पढ़ें: Most Sixes In WTC History: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने मचाया तांडव, जड़ें हैं सबसे ज्यादा छक्के; यहां देखें टॉप-5 की लिस्ट

पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया. लेकिन गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह को छोड़कर बाकी के गेंदबाजों ने निराश किया. इसी वजह से टीम इंडिया के 471 रन के जवाब में इंग्लैंड ने भी पहली पारी में 465 रन बना दिए. टेस्ट मैच में अब सिर्फ दो दिनों का खेल बाकी है. आज इस मुकाबले में चौथे दिन का खेल होगा, जहां भारतीय टीम बैटिंग करती हुई नजर आएगी.

बता दें कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे सीजन का आगाज हो चुका है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का चौथा सीजन साल 2025 जून महीने से लेकर साल 2027 तक खेला जाएगा. पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऋषभ पंत ने अपने करियर का सातवां टेस्ट शतक जड़ा. इस पारी में ऋषभ पंत के बल्ले से छह छक्के निकलें. इन छक्कों की मदद से ऋषभ पंत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में नया कीर्तिमान अपने नाम किया हैं. ऋषभ पंत सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. ओवरऑल ऋषभ पंत दूसरे स्थान पर हैं.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा छक्के

पहली पारी में ऋषभ पंत ने 178 गेंदों पर 134 रनों की पारी खेली जिसमें छह छक्के शामिल थे. ऋषभ पंत ने अपने टेस्ट करियर की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया हैं. इंग्लैंड के वर्तमान टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स के नाम सबसे ज्यादा छक्के हैं. बेन स्टोक्स ने 83 छक्के लगाए हैं तो ऋषभ पंत के 62 छक्के हो गए हैं. रोहित शर्मा ने 56 छक्के, यशस्वी जायसवाल ने 40 छक्के और विराट कोहली ने सिर्फ 11 छक्के लगाए हैं. शुभमन गिल 32 छक्के और रवींद्र जड़ेजा 29 छक्के लगा चुके हैं.

ऋषभ पंत के शतक पूरा करने के बाद शुभमन गिल 147 के निजी स्कोर पर जब शोएब बशीर का शिकार बने तब तक टीम इंडिया ने स्कोरबोर्ड पर 430 रन जोड़ लिए थे. ऋषभ पंत और कप्तान शुभमन गिल के बीच कुल 209 रनों की साझेदारी हुई. हालांकि शुभमन गिल के विकेट के बाद भी ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. ऋषभ पंत जब 124 के स्कोर पर थे तो उन्हें जीवनदान भी मिला जब कीपर जेमी स्मिथ ने उन्हें स्टंप करने का फैसला बरकरार रखा. ऋषभ पंत का विकेट गिरने के बाद रवींद्र जाडेजा का साथ देने शार्दुल ठाकुर आए. टीम इंडिया ने पहले सेशन में 95 रन बनाए और चार विकेट भी गंवाए.