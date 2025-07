PAK vs BAN 2nd T20I 2025 Live Toss & Scorecard: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला, बांग्लादेश को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Bangladesh National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज(T20I Series) का दूसरा मुकाबला 20 जुलाई(रविवार) को ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. उन्होंने कहा कि उनकी टीम लक्ष्य का पीछा करने में सहज महसूस करती है, इसलिए वह पहले गेंदबाज़ी करना पसंद करेंगे. सलमान ने यह भी स्पष्ट किया कि पिच कैसी है, इसका उनके फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा. इस मुकाबले में पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया गया है, जहां दानियाल को डेब्यू का मौका मिला है. पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश दूसरे टी20 मैच से पहले जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

पाकिस्तान ने जीता टॉस

🚨 Mirpur: Pakistan has made one change in the second T20 match. Ahmed Daniyal is replacing Abrar Ahmed.#PAKvBAN #PAKvsBAN pic.twitter.com/ZbpJV7aSkT

— CricFollow (@CricFollow56) July 22, 2025