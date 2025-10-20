PAK vs SA 2nd Test 2025 Live Scorecard, Day 1 Tea Break: पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर बनाए 177 रन, दक्षिण अफ्रीका को विकेट की तलाश, यहां देखें चाय ब्रेक तक का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (PAK vs SA Test Series) का दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) से रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम(Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने लंच के बाद पहली पारी अब तक 62 ओवर में 3 विकेट खोकर 177 रन बना लिए हैं. पहले सत्र में पाकिस्तान ने सतर्क शुरुआत की थी, और दूसरे सत्र में शान मसूद और बाबर आज़म ने टीम को मजबूती प्रदान की. पाकिस्तान ने 1 विकेट खोकर बनाए 95 रन, दक्षिण अफ्रीका ने की कसी गेंदबाजी, यहां देखें लंच ब्रेक तक का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान की पारी में शान मसूद ने 144 गेंदों में 77 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे. बाबर आज़म ने भी 22 गेंदों में 16 रन बनाए और टीम के स्कोर को स्थिर रखा. इससे पहले अब्दुल्ला शफीक ने 146 गेंदों में 57 रन बनाए और महत्वपूर्ण विकेट के रूप में टीम को संभाला. इमाम-उल-हक 17 रन बनाकर 12.3 ओवर में आउट हुए, जबकि सऊद शकील नाबाद 6 रन के साथ विकेट पर टिके हुए हैं.

दक्षिण अफ्रीका की ओर से सिमोन हार्मर ने 17 ओवर में 2 विकेट लिए और सबसे सफल गेंदबाज रहे. केशव महाराज को 1 विकेट मिला, जबकि कगिसो रबाडा और मार्को जेनसन ने अपनी धीमी गति से रन खर्च किए. अन्य गेंदबाजों पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने रन बनाने में सफलता हासिल की. अब पाकिस्तान की नजर इस सत्र में बड़े स्कोर बनाने और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बढ़त को और मजबूत करने पर है.