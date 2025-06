PAK vs BAN 3rd T20I 2025 Preview: तीसरे टी20 में बांग्लादेश को हरा सूपड़ा साफ करने उतरेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 01 जून (रविवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को 57 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 201 रन बनाए. बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 202 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की पूरी टीम 19 ओवर में महज 144 रन बनाकर सिमट गई. तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी पाकिस्तान, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

तीन मैचों की यह सीरीज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए अगले साल भारत में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी का मैदान साबित होगी. खासकर घरेलू टीम इस प्रारूप में लगातार निराशाजनक प्रदर्शन को भुलाकर आगे बढ़ना चाहेगी. यह श्रृंखला पांच दिनों तक चलेगी, जिसमें दूसरा मैच शुक्रवार, 30 मई को होगा और अंतिम मैच रविवार, 1 जून को होगा. वहीं बांग्लादेश की टीम भी इस सीरीज में अपना दमखम दिखाना चाहेगी. बांग्लादेश की कमान लिटन दास के हाथों में होगी. जबकि सलमान अली अघा पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे. दोनों टीमें संतुलित हैं. ऐसे में एक रोमांचक मैच की उम्मीद होगी.

टी20 में पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश हेड-टू-हेड रिकॉर्ड((PAK vs BAN Head To Head Record In T20I): अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कुल 21 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान ने 18 बार जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश को केवल 3 मुकाबलों में जीत मिली है. इससे साफ है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश तीसरेटी20 मैच के प्रमुख खिलाड़ी(PAK vs BAN 2nd T20I Key Players To Watch Out): पाकिस्तान के लिए सलमान अली आगा, साहिबजादा फरहान और शादाब खान जैसे खिलाड़ी इस मुकाबले में अहम साबित हो सकते हैं. वहीं, बांग्लादेश की ओर से लिटन दास, तंज़ीम हसन साकिब और महेदी हसन पर सबकी निगाहें रहेंगी. दोनों टीमों में युवा और अनुभव का अच्छा मिश्रण है, ऐसे में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश तीसरे टी20 मैच का मिनी बैटल(PAK vs BAN 2nd T20I Mini Battles): इस मुकाबले में पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर खुशदिल शाह और बांग्लादेश के आक्रामक बल्लेबाज़ तंज़ीम हसन साकिब के बीच जंग देखने लायक होगी. वहीं, रिशाद हुसैन की गेंदबाजी की परख होगी जब वे साहिबजादा फरहान जैसे युवा बल्लेबाज़ के खिलाफ फील्ड सेट करेंगे.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश तीसरा टी20 मैच कब और कहां होगा?

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 01 जून (रविवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 8:00 बजे होगा.

भारत में PAK vs BAN 3rd T20I का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में इस सीरीज़ के मैचों का सीधा प्रसारण टीवी चैनलों पर उपलब्ध नहीं है. वहीं, किसी भी भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसकी आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि, आप स्कोरकार्ड और लाइव अपडेट्स हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश तीसरे टी20 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), सईम अयूब, फखर ज़मान, हसन नवाज, मोहम्मद इरफान खान, खुशदिल शाह, शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), नजमुल हुसैन शान्तो, तंजीद हसन, तौहीद हृदोय, महेदी हसन, शमीम हुसैन, जेकर अली, हसन महमूद, नाहिद राणा, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन शाकिब