PAK vs AUS, 1st ODI Toss Winner Prediction: रावलपिंडी में पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Toss Winner Prediction: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (PAK vs AUS) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज के लिए अपने कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया है. पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रैविस हेड और जोश हेजलवुड इस दौरे का हिस्सा नहीं हैं. वहीं, मिचेल मार्श चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में जोश इंगलिस टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी हुई है. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: PAK vs AUS, 1st ODI Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला जाएगा. पाकिस्तान की टीम हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज हारकर आ रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के खिलाफ अपनी पिछली वनडे सीरीज जीत चुकी है. दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेंगी.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (PAK vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 112 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 71 मैचों में जीत हासिल की है. वहीं, पाकिस्तान की टीम 36 मुकाबले जीतने में सफल रही है. एक मुकाबला टाई रहा है, जबकि चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है. हालांकि पिछली वनडे सीरीज पाकिस्तान ने अपने नाम की थी.

पाकिस्तान की टीम घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी. बल्लेबाजी में बाबर आजम, सलमान अली आगा और साहिबजादा फरहान से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम कई अनुभवी खिलाड़ियों के बिना मैदान में उतरेगी. हालांकि जोश इंगलिस, कैमरून ग्रीन, मार्नस लाबुशेन और एडम जम्पा जैसे खिलाड़ी मुकाबले का रुख बदलने का दम रखते हैं. युवा खिलाड़ियों से सजी ऑस्ट्रेलियाई टीम भी पाकिस्तान को कड़ी चुनौती देने के इरादे से उतरेगी.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. विकेट सपाट रहने की उम्मीद है और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आएगी. मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है. दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया में कौन होगा टॉस का बॉस? (PAK vs AUS Toss Winner Prediction)

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस मुकाबले में टॉस काफी अहम भूमिका निभा सकता है. रावलपिंडी की पिच और दूसरी पारी में बल्लेबाजी के रिकॉर्ड को देखते हुए दोनों कप्तान पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे. घरेलू परिस्थितियों और हालिया रिकॉर्ड को देखते हुए हमारी टॉस भविष्यवाणी के अनुसार पाकिस्तान की टीम टॉस जीत सकती है. हालांकि टॉस पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता है और अंतिम नतीजा मैच के समय ही सामने आएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs AUS 1st ODI Match Playing Prediction)

पाकिस्तान: शामिल हुसैन, साहिबजादा फरहान, माज सदाकत, बाबर आजम, सलमान अली आगा, शादाब खान, गाजी घोरी (विकेटकीपर), शाहीन अफरीदी (कप्तान), नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंगलिस (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), नाथन एलिस, एडम जम्पा, राइली मेरेडिथ और बिली स्टेनलेक.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.