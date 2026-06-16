NZ-W vs SL-W T20 World Cup 2026 7th Match Live Streaming In India: आज पहली जीत की तलाश में भिड़ेंगी न्यूजीलैंड और श्रीलंका, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

न्यूज़ीलैंड बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team, Women's T20 World Cup 2026 7th Match Live Streaming And Telecast Details: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का सातवां मुकाबला आज यानी 16 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथम्प्टन (Southampton) के द रोज बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. दोनों ही टीमों को अपने-अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में दोनों टीमें टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करने और अंक तालिका में अपना खाता खोलने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी अमेलिया केर (Amelia Kerr) के हाथों में होगी. जबकि, श्रीलंका महिला टीम की अगुवाई चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) करती नजर आएंगी.यह भी पढ़ें: Rohit Sharma New Milestone: दूसरे वनडे में रोहित शर्मा के निशाने पर वीरेंद्र सहवाग का बड़ा रिकॉर्ड, इस मामले में बन जाएंगे भारत के सबसे सफल ओपनर

न्यूजीलैंड महिला टीम को अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज महिला टीम के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि टीम ने मुकाबले में अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी. दूसरी तरफ श्रीलंका महिला टीम को इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ 87 रनों की बड़ी हार झेलनी पड़ी थी. ऐसे में श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में वापसी करने की कोशिश करेगी.

ग्रुप बी की अंक तालिका में न्यूजीलैंड महिला टीम चौथे स्थान पर मौजूद है. टीम की ओर से इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रन ब्रूक हैलीडे ने बनाए हैं, जिन्होंने 40 रन बनाए हैं. वहीं गेंदबाजी में जेस केर ने 2 विकेट लेकर प्रभावित किया है. दूसरी ओर श्रीलंका महिला टीम अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है. टीम के लिए निलाक्षी डी सिल्वा ने 39 रन बनाए हैं, जबकि मल्की मदारा ने 1 विकेट अपने नाम किया है.

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला हेड टू हेड (NZ-W vs SL-W Head To Head)

न्यूजीलैंड और श्रीलंका महिला टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 17 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहा है. न्यूजीलैंड ने 14 मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि श्रीलंका को सिर्फ 2 मुकाबलों में सफलता मिली है. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला.

न्यूजीलैंड महिला टीम की नजर इस मुकाबले में कप्तान अमेलिया केर, सोफी डिवाइन और ब्रूक हैलीडे पर होगी. वहीं गेंदबाजी में जेस केर और रोजमेरी मेयर अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर श्रीलंका की उम्मीदें कप्तान चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और निलाक्षी डी सिल्वा पर टिकी होंगी. गेंदबाजी में मल्की मदारा और सुगंधिका कुमारी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (NZ-W vs SL-W Match Date And Venue)

न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का सातवां मुकाबला आज यानी 16 जून को द रोज बाउल, साउथम्प्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (NZ-W vs SL-W Live TV Channel Telecast In India)

न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 के इस मुकाबले का भारत में सीधा प्रसारण जियोस्टार नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा.

भारत में न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch NZ-W vs SL-W Live Streaming In India)

न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा. भारत में इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. फैंस मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ-W vs SL-W Playing XI Prediction)

न्यूजीलैंड महिला: जॉर्जिया प्लिमर, इसाबेला गेज (विकेटकीपर), अमेलिया केर (कप्तान), सोफी डिवाइन, ब्रूक हैलीडे, मैडी ग्रीन, इज़ी शार्प, जेस केर, नेंसी पटेल, रोजमेरी मेयर, ब्री इलिंग.

श्रीलंका महिला: विश्मी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), इमेशा दुलानी, हर्षिता समरविक्रमा, हंसिमा करुणारत्ने, कविशा दिलहारी, निलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, मल्की मदारा, मिथाली अयोध्या.

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.