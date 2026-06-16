NZ-W vs SL-W T20 World Cup 2026 7th Match The Rose Bowl Stadium Pitch Report: द रोज बाउल स्टेडियम में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या श्रीलंका के गेंदबाज लाएंगे विकेटों का तूफान? रोमांचक मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

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New Zealand Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team, Women's T20 World Cup 2026 Match The Rose Bowl Stadium Pitch Report: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का सातवां मुकाबला आज यानी 16 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथम्प्टन (Southampton) के द रोज बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों को अपने-अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. न्यूजीलैंड महिला टीम को वेस्टइंडीज महिला टीम ने 7 विकेट से हराया था. वहीं श्रीलंका महिला टीम को इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ 87 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. ऐसे में दोनों टीमें टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी अमेलिया केर (Amelia Kerr) के हाथों में होगी. जबकि, श्रीलंका महिला टीम की अगुवाई चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) करती नजर आएंगी. यह भी पढ़ें: Rohit Sharma New Milestone: दूसरे वनडे में रोहित शर्मा के निशाने पर वीरेंद्र सहवाग का बड़ा रिकॉर्ड, इस मामले में बन जाएंगे भारत के सबसे सफल ओपनर

न्यूजीलैंड महिला टीम अपने पहले मुकाबले में हार झेलने के बाद वापसी करना चाहेगी. टीम के लिए ब्रूक हैलीडे ने पिछले मैच में 40 रन बनाए थे, जबकि जेस केर ने गेंदबाजी में 2 विकेट झटके थे. दूसरी तरफ श्रीलंका महिला टीम को इंग्लैंड के खिलाफ एकतरफा हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में चमारी अथापथु की अगुवाई वाली टीम इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का यह मुकाबला साउथम्प्टन में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. लगातार दूसरी हार से सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो सकती है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

न्यूजीलैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला हेड टू हेड (NZ-W vs SL-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच अब तक 17 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. न्यूजीलैंड ने 14 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि श्रीलंका महिला टीम को 2 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला.

न्यूजीलैंड महिला टीम की बल्लेबाजी अमेलिया केर, सोफी डिवाइन और ब्रूक हैलीडे पर काफी हद तक निर्भर करेगी. वहीं गेंदबाजी में जेस केर और रोजमेरी मेयर अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर श्रीलंका महिला टीम को कप्तान चमारी अथापथु, निलाक्षी डी सिल्वा और हर्षिता समरविक्रमा से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में मल्की मदारा और सुगंधिका कुमारी टीम की बड़ी ताकत होंगी.

द रोज बाउल की पिच रिपोर्ट (The Rose Bowl Pitch Report)

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का सातवां मुकाबला आज यानी 16 जून को साउथम्प्टन के द रोज बाउल में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है. तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनरों को भी इस विकेट से मदद मिलने की उम्मीद है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिन गेंदबाजों को अतिरिक्त टर्न और पकड़ मिल सकती है. यह आमतौर पर मध्यम स्कोरिंग विकेट मानी जाती है, जहां गेंदबाज मुकाबले पर प्रभाव डाल सकते हैं. ऐसे में बल्लेबाजों को शुरुआत से ही सावधानी बरतनी होगी.

साउथम्प्टन का मौसम (Southampton Weather Update)

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का सातवां मुकाबला आज यानी 16 जून को साउथम्प्टन के द रोज बाउल में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं. हालांकि बारिश की संभावना काफी कम है. तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि हवा भी चल सकती है, जिससे तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलने की संभावना रहेगी. ऐसे में फैंस को पूरे मुकाबले का रोमांच देखने को मिल सकता है.

न्यूजीलैंड महिला टीम के लिए अमेलिया केर और ब्रूक हैलीडे की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं जेस केर गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर श्रीलंका महिला टीम के लिए चमारी अथापथु सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगी. अगर वह बड़ी पारी खेलती हैं तो श्रीलंका मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है. वहीं मल्की मदारा अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख बदल सकती हैं. न्यूजीलैंड महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में जियोस्टार नेटवर्क और जियोहॉटस्टार पर इस मैच का सीधा प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ-W vs SL-W Match Playing Prediction)

न्यूजीलैंड महिला: जॉर्जिया प्लिमर, इसाबेला गेज (विकेटकीपर), अमेलिया केर (कप्तान), सोफी डिवाइन, ब्रूक हैलीडे, मैडी ग्रीन, इज़ी शार्प, जेस केर, नेंसी पटेल, रोजमेरी मेयर, ब्री इलिंग.

श्रीलंका महिला: विश्मी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), इमेशा दुलानी, हर्षिता समरविक्रमा, हंसिमा करुणारत्ने, कविशा दिलहारी, निलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, मल्की मदारा, मिथाली अयोध्या.

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.