New Zealand vs England, 3rd ODI Match Live Toss And Scorecard: वेलिंग्टन में न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वेलिंग्टन (Wellington) के स्काई स्टेडियम (Sky Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड को पांच से हरा दिया. अब तीसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड को सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, इंग्लैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.
तीसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (New Zealand vs England 3rd ODI Match Playing XI)
न्यूजीलैंड (New Zealand 3rd ODI Playing XI): विल यंग, रचिन रवीन्द्र, डेवोन कॉनवे, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, ज़ाकारी फ़ॉल्क्स, ब्लेयर टिकनर, जैकब डफी.
इंग्लैंड (England 3rd ODI Playing XI): जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, जेमी ओवरटन, ब्रायडन कार्से, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद.
न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard)
मेजबान टीम न्यूजीलैंड ने मौजूदा वनडे सीरीज के शुरुआती दोनों ही मुकाबले जीतकर इंग्लैंड पर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. ऐसे में अब उनकी निगाहें इंग्लिश टीम को व्हाइटवॉश करने पर टिकी होंगी, वहीं दूसरी तरफ मेहमान टीम किसी भी हाल में वेलिंगटन वनडे जीतकर सीरीज को एक पॉजिटिव एंड देना चाहेगी.
न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 98 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली हैं. इंग्लैंड की टीम को 45 मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम को 47 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, चार मैच बेनतीजा रहा हैं और दो मैच टाई पर समाप्त हुए.
नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.