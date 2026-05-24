MI vs RR, IPL 2026 69th Match Stats And Preview: मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals, TATA Indian Premier League 2026 69th Match Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 69वां मुकाबला आज यानी 24 मई को मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (MI vs RR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें टीम को 4 मैचों में जीत और 9 मुकाबलों में हार मिली है. वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने 13 मुकाबलों में 7 जीत दर्ज की है, जबकि 6 मैचों में हार का सामना किया है. मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा साबित हो सकता है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की कप्तानी हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की कमान यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: LSG vs PBKS, IPL 2026 68th Match Ekana Stadium Pitch Report: इकाना स्टेडियम में पंजाब किंग्स के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज बरपाएंगे कहर, जानें पिच रिपोर्ट

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 69वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. ये मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में मुंबई इंडियंस ने अब तक 13 मैच खेले हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस की टीम को चार मुकाबलों में जीत और नौ मैचों में हार मिली है. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम को सात मुकाबलों में जीत और छह मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड (MI vs RR Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 32 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. मुंबई इंडियंस को 16 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की टीम 15 मैच अपने नाम कर पाई है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा. पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रन से हराया था. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 100 रन से जीत दर्ज की थी.

राजस्थान रॉयल्स की टीम को अपने पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 7 विकेट से जीत मिली थी. ऐसे में राजस्थान रॉयल्स अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, ध्रुव जुरेल और डोनोवन फरेरा मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस की टीम को अपने पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में मुंबई इंडियंस घरेलू मैदान पर वापसी करना चाहेगी. बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव से विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं, हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स (MI vs RR Records And Milestones)

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज रोहित शर्मा को 7000 रन पूरे करने के लिए 58 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को 3500 रन पूरे करने के लिए 44 रन की आवश्यकता है.

आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या को 150 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को 200 विकेट पूरे करने के लिए 5 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को 300 चौके पूरे करने के लिए 6 चौकों की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को 500 रन पूरे करने के लिए 43 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 200 विकेट पूरे करने के लिए 4 विकेट की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को 1500 रन पूरे करने के लिए 39 रन की आवश्यकता है.

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा को 2000 रन पूरे करने के लिए 74 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज डोनोवन फरेरा को 100 छक्के पूरे करने के लिए 4 छक्कों की आवश्यकता है.

आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज रोहित शर्मा को 300 छक्के पूरे करने के लिए 2 छक्कों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज संदीप शर्मा को 250 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की दरकार है.

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.