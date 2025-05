MI vs DC, TATA IPL 2025 63rd Match Live Scorecard: मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 181 रनों का टारगेट, सूर्यकुमार यादव ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Delhi Capitals vs Mumbai Indians, TATA IPL 2025 63rd Match Scorecard update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 63वां मुकाबला आज यानी 21 मई को मुंबई इंडियंस (MI) बनाम दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं. जबकि, दिल्ली की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के मैच का स्कोरकार्ड Live

इस सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम को सात मैच में जीत मिली हैं. इसी तरह दिल्ली कैपिटल्स ने 12 मैच खेले हैं और उसे छह मुकाबलों में जीत मिली है. दिल्ली कैपिटल्स जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के मैच का स्कोरकार्ड

Suryakumar Yadav and Naman Dhir’s unbeaten 57-run stand helps Mumbai Indians post a defendable total of 180/5 at Wankhede 💙💪

Can DC chase down this tricky target? 🤔#IPL2025 #MIvDC #SuryakumarYadav #Sportskeeda pic.twitter.com/sv6nSnMbMC

— Sportskeeda (@Sportskeeda) May 21, 2025