WI vs PAK 2nd ODI 2025 Preview: दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज की होगी वापसी या पाकिस्तान बनाएगी अजेय बढ़त? जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Preview: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का दूसरा मुकाबला 10 अगस्त(रविवार) को त्रिनिदाद (Trinidad) के ब्रायन लारा स्टेडियम, तारूबा (Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad) में खेला जाएगा. दोनों टीमों में पहले मैच के बाद ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. पहले मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान ने टी20 सीरीज़ से मिले आत्मविश्वास का पूरा फायदा उठाया. हालांकि वेस्टइंडीज़ के लिए एविन लुईस (62 गेंदों में 60), शाई होप (77 गेंदों में 55) और रोस्टन चेस (54 गेंदों में 53) ने अर्धशतक लगाए, लेकिन कोई भी बड़ा स्कोर में तब्दील नहीं कर सका, जिसके चलते टीम 49 ओवर में 280 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान के लिए नई गेंद के गेंदबाज़ शाहीन शाह अफरीदी (8 ओवर में 4/51) और नसीम शाह (8 ओवर में 3/55) ने अहम भूमिका निभाई. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा हैं वेस्टइंडीज और पाकिस्तान का रिकॉर्ड, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान एक समय 38वें ओवर में 180/5 पर संघर्ष कर रहा था, लेकिन हसन नवाज़ (54 गेंदों में नाबाद 63) और हुसैन तलात (37 गेंदों में नाबाद 41) की 70 गेंदों में 104 रनों की साझेदारी ने टीम को जीत दिला दी. वेस्टइंडीज़ अब सीरीज़ बराबर करने और अपनी 2027 वर्ल्ड कप की ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन की उम्मीदें ज़िंदा रखने के लिए जीत को तरस रहा होगा, क्योंकि एक और हार उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है.

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs WI ODI Head To Head): पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 138 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने 71 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पाकिस्तान की टीम को महज 64 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, तीन मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं. लेकिन इस सीरीज में पाकिस्तान म्कज्बूत पक्ष नजर आ रही है.

वेस्टइंडीज़ बनाम पाकिस्तान दुसरे वनडे 2025 मैच के प्रमुख खिलाड़ी (WI vs PAK Key Players To Watch Out): वेस्टइंडीज़ की ओर से शाई होप, रोस्टन चेस, शमर जोसेफ पर नज़रें होंगी जो मैच में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं पाकिस्तान की ओर से हसन नवाज़, सलमान अली आगा, नसीम शाह जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (WI vs PAK Mini Battle): वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज शाई होप और पाकिस्तान के गेंदबाज नसीम शाह के बीच टक्कर बेहद दिलचस्प होगी. वहीं हसन नवाज़ और शमर जोसेफ के बीच मिडिल ऑर्डर में जंग देखने लायक होगी. इसके अलावा ऑलराउंडर सलमान आगा और रोमारियो शेफर्ड के बीच की भिड़ंत भी निर्णायक हो सकती है.

वेस्ट इंडीज़ बनाम पाकिस्तान दूसरा वनडे 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का दूसरा मुकाबला 10 अगस्त(रविवार) को त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम, तरौबा में भारतीय समयानुसार शाम 07:00 PM बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस आधे घंटे पहले शाम 06:30 PM बजे होगा.

वेस्टइंडीज़ बनाम पाकिस्तान दूसरे वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में वेस्ट इंडीज़ बनाम पाकिस्तान दूसरे वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट FanCode ऐप और वेबसाइट पर किया जाएगा. क्रिकेट फैंस मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी के ज़रिए इस रोमांचक मुकाबले का आनंद कहीं से भी उठा सकते हैं. दुर्भाग्यवश इसका प्रसारण टीवी पर उपलब्ध नहीं होगा.

पाकिस्तान बनाम पाकिस्तान दूसरे वनडे 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन:

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम: ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, जेडेन सील्स, जेडीया ब्लेड्स

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अब्दुल्ला शफीक, सईम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (कप्तान और विकेटकीपर), सलमान आगा, हसन नवाज, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम