KKR vs DC, IPL 2026 70th Match Stats And Preview: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals, TATA Indian Premier League 2026 70th Match Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 70वां मुकाबला आज यानी 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (KKR vs DC) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Eden Gardens Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें टीम को 6 मैचों में जीत मिली है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने 13 मुकाबलों में 6 जीत दर्ज की है, जबकि बाकी मैचों में हार का सामना किया है. कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा साबित हो सकता है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की कमान अक्षर पटेल (Axar Patel) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: KKR vs DC, IPL 2026 70th Match Stats And Preview: प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने उतरेगी कोलकाता नाइट राइडर्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 70वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. ये मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 13 मैच खेले हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को छह मुकाबलों में जीत और बाकी मैचों में हार मिली है. दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम को छह मुकाबलों में जीत और बाकी मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड (KKR vs DC Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 36 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 15 मैचों में जीत मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा. पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया था. आईपीएल 2025 और 2024 को मिलाकर दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले तीन मुकाबलों में भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत दर्ज की थी.

दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अपने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 5 विकेट से जीत मिली थी. ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. बल्लेबाजी में केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, डेविड मिलर और अक्षर पटेल मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत मिली थी. ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स घरेलू मैदान पर जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. बल्लेबाजी में फिन एलन और मनीष पांडे से विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं, रिंकू सिंह और कैमरून ग्रीन मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स (KKR vs DC Records And Milestones)

आईपीएल इतिहास में केएल राहुल को 5500 रन पूरे करने के लिए 41 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में सुनील नरेन को 600 विकेट पूरे करने के लिए 4 विकेट की आवश्यकता है.

आईपीएल में अजिंक्य रहाणे को 500 चौके पूरे करने के लिए 6 चौकों की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में मिचेल स्टार्क को 350 विकेट पूरे करने के लिए 5 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में रिंकू सिंह को 150 छक्के पूरे करने के लिए 4 छक्कों की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में डेविड मिलर को 10000 रन पूरे करने के लिए 52 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में वरुण चक्रवर्ती को 100 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में अक्षर पटेल को 250 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में कैमरून ग्रीन को 1000 रन पूरे करने के लिए 47 रन की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में ट्रिस्टन स्टब्स को 2000 रन पूरे करने के लिए 63 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में सुनील नरेन को 200 विकेट पूरे करने के लिए 5 विकेट की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में मनीष पांडे को 7000 रन पूरे करने के लिए 38 रन की आवश्यकता है.

नोट: कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.