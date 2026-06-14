IND-W vs PAK-W T20I Stats: महिला टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है भारत और पाकिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team T20I Stats: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का छठां मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन स्टेडियम (Edgbaston Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी-20 विश्व कप के इस अहम मुकाबले पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी होंगी. भारतीय टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. वहीं पाकिस्तान की टीम भी टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में उलटफेर कर शानदार आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं. जबकि, पाकिस्तान टीम की अगुवाई फातिमा सना (Fatima Sana) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND-W vs PAK-W, T20 World Cup 2026 Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला हमेशा से रोमांचक रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक कई यादगार मुकाबले खेले जा चुके हैं. हालांकि आंकड़ों में भारतीय टीम का दबदबा साफ नजर आता है. ऐसे में आज होने वाले मुकाबले में भी फैंस को एक रोमांचक टक्कर देखने को मिल सकती है.

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला हेड टू हेड (IND-W vs PAK-W Head To Head)

महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 3 मैचों में सफलता मिली है.

भारत की टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और श्रेयंका पाटिल अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम की उम्मीदें फातिमा सना, मुनीबा अली और नशरा संधू पर टिकी होंगी.

महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के आंकड़े (IND-W vs PAK-W T20I Stats)

कुल मुकाबले: 16

भारत जीता: 13

पाकिस्तान जीता: 3

टाई मैच: 0

बेनतीजा मैच: 0

महिला टी-20 विश्व कप में मुकाबले: 8

भारत जीता: 6

पाकिस्तान जीता: 2

एजबेस्टन की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद प्रदान करती है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है. वहीं मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाज भी असर छोड़ सकते हैं. ऐसे में संतुलित प्रदर्शन करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है.

भारत की ओर से हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिगेज और श्रेयंका पाटिल पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं पाकिस्तान टीम के लिए फातिमा सना, नशरा संधू और मुनीबा अली अहम भूमिका निभा सकती हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs PAK-W Match Playing Prediction)

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल और रेणुका सिंह.

पाकिस्तान: मुनीबा अली (विकेटकीपर), गुल फिरोजा, आयशा जफर, साइरा जबीन, फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, रमीन शमीम, नशरा संधू, सादिया इकबाल, टूबा हसन और तास्मिया रुबाब.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.