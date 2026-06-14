IND-W vs PAK-W, T20 World Cup 2026 6th Match Winner Prediction: महिला टी-20 विश्व कप में क्या पाकिस्तान कर पाएगा उलटफेर या भारत मारेगा बाजी? मैच से पहले जानें कौनसी टीम है फेवरेट

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Winner Prediction: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का छठां मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन स्टेडियम (Edgbaston Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी-20 विश्व कप के इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. वहीं पाकिस्तान की टीम भी टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में उलटफेर कर शानदार आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर है. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई फातिमा सना (Fatima Sana) कर रही हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Australia, 3rd ODI Match Live Toss And Scorecard: शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारतीय महिला क्रिकेट टीम टी-20 विश्व कप 2026 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम से भिड़ेगी. भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा से रोमांच और दबाव से भरपूर रहा है. दोनों टीमें टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. ऐसे में फैंस को एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 16 महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 3 मैचों में सफलता मिली है. महिला टी-20 विश्व कप में दोनों टीमें 8 बार आमने-सामने आई हैं. इनमें भारत ने 6 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं. ऐसे में आंकड़े भारतीय टीम के पक्ष में नजर आते हैं. आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला हेड टू हेड (IND-W vs PAK-W Head To Head)

महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारत ने 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान की टीम को 3 मैचों में सफलता मिली है.

भारत की टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और श्रेयंका पाटिल अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम की उम्मीदें कप्तान फातिमा सना, मुनीबा अली और आलिया रियाज पर टिकी होंगी. गेंदबाजी में नशरा संधू और सादिया इकबाल अहम भूमिका निभा सकती हैं.

एजबेस्टन की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद देती है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, जबकि मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाज भी प्रभाव छोड़ सकते हैं. ऐसे में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत की ओर से हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिगेज और श्रेयंका पाटिल पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं पाकिस्तान के लिए फातिमा सना, नशरा संधू और मुनीबा अली अहम भूमिका निभा सकती हैं. स्मृति मंधाना और नशरा संधू के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है. वहीं फातिमा सना और रेणुका सिंह की भिड़ंत भी मैच का रुख तय कर सकती है.

ये टीम मार सकती है बाजी (IND-W vs PAK-W Match Winner Prediction)

भारतीय महिला टीम का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रहा है. टीम के पास अनुभव और संतुलित बल्लेबाजी एवं गेंदबाजी आक्रमण मौजूद है. स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिगेज जैसी खिलाड़ी किसी भी समय मैच का रुख बदल सकती हैं. दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी फातिमा सना, नशरा संधू और मुनीबा अली जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन बड़े मुकाबलों में भारत का अनुभव उसे बढ़त दिलाता है. मौजूदा फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड और टीम संयोजन को देखते हुए भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

भारत की जीत की संभावना: 70%

पाकिस्तान की जीत की संभावना: 30%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs PAK-W Match Playing Prediction)

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल और रेणुका सिंह.

पाकिस्तान: मुनीबा अली (विकेटकीपर), गुल फिरोजा, आयशा जफर, साइरा जबीन, फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, रमीन शमीम, नशरा संधू, सादिया इकबाल, टूबा हसन और तास्मिया रुबाब.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.